工權媽媽組｜遺屬繼承工權鬥士精神 宏大愛宣傳職安健

工業傷亡權益會旗下的「媽媽組」於九十年代已經成立，主要聚集一班工業意外傷亡的遺屬，希望透過定期舉行活動去互相支持及紓緩壓力，當冷電工程的志鴻，5歲時父親因肺塵病過身，開始隨母親及其餘5兄弟姊妹接觸工權會，並參與媽媽組活動，他指工權會及媽媽組就如一個大家庭，故14歲開始至今10年，志鴻一直有到工權會當義工，積極推行職安健訊息予社會各階層，他坦言若當年職安健意識高，父親亦未必會因長期吸入有毒塵埃而患病身亡，「因為唔單止一個人事，因為你背後可能背負住你屋企人，同埋你其實係家庭經濟之柱，真係你去喪失咗生命，你有冇諗過你屋企人係點呢？」

志鴻生長於大家庭，共有6兄弟姊妹，他排行第5，母親是全職家庭主婦，做工程的父親是經濟之柱，以一人之力養活一家8口，生活清貧但一家人齊齊整整，也算幸福快樂，但由於父親長期要到地盤工作，日復日、年復年地吸入有毒塵埃，終於得出肺塵病身亡，當年志鴻只得5歲，當年少不更事的他，現時已經是工權會職安健推廣大使，他認為父親之死歸究於社會整體職安健薄弱意識，「當年工人真係為求方便，唔帶口罩，啲防塵口罩，而去繼續喺地盤工作，當年石棉可能未禁止，石棉對肺部來說係好嚴重傷害，當年冇咁意識，政府冇去禁呢啲嘢，都係怪當年意識唔夠高。」

父親過身後，遺下妻子及6名子女，大女當時只有15歲，而孻仔則2歲，一家7口頓失依靠，工權會除了為遺屬爭取合法合理賠償，亦關顧遺屬心理及精神健康，志鴻母親當年亦有參與媽媽組活動，「工權會幫助我哋點樣去追討返賠償，同埋心理上都畀咗我阿媽好大支持…（媽媽）好低落，好傷心，因為自己老公走咗，又冇咗經濟之柱…不斷同佢傾吓計，或者搵佢參與多啲活動，等我阿媽唔會諗返啲傷心事。」

媽媽組在每年重要節日，都會集合一班媽媽製作做節食品，例如過年整年糕、角仔、端午節包糭子、中秋節則製作月餅送暖，每年亦會舉辦工作坊及旅行等活動，讓一家大細都可以參加，「係一個大家庭，因為「媽媽組」唔單止有阿媽，亦有小朋友，我哋啲小朋友會有玩、可能每年暑假我哋細細個都會有一個宿營，等一個大家庭咁一齊去玩。」

在去年終過身的工權會總幹事陳錦康，從小到大都是志鴻的良師益友，對這位工權鬥士的離世，他亦感到十分可惜，「細細個成日參加工權會活動，佢（陳錦康）一見到我哋一定叫我哋要畀心機讀書，聽阿媽話嗰啲，佢係好關注我哋每個小朋友成績，及學業上有咩困難，因為佢哋如我哋學習有困難，佢都會盡量去搵人或者義工去幫我哋補習，佢其實好關心我哋小朋友情況。」

志鴻十分認同工權會理念，自14歲開始便經常當義工，近年更主力參與宣傳職安健訊息，希望減低工業傷亡意外率，「如果冇接觸過工權會，我都唔會知道香港原來每年有咁多單工業意外，單單今年年頭到現在，都發生咗好多工業意外，有人死，當年自己感受過一樣嘅嘢，同埋可以推廣返職業安全畀大眾工人，同埋唔單止地盤，其實任何工種都有機會有危險，提高返職業安全意識，等佢哋唔會有悲劇發生時先嚟後悔。」

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