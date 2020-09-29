陳同佳住安全屋 鄧炳強一問三不答 僅稱風險評估後決定

潘曉穎母親再度公開促請陳同佳盡快履行諾言赴台自首，又質疑特區政府打算繼續讓陳同佳免費住於警方「安全屋」直至何時。警務處處長鄧炳強出席油尖旺區議會後鄧炳強見記者表示，多次被問及為何陳仍可居於安全屋，但他均未正面回應，僅稱警方經風險評估後決定是否對某些人作保護，包括需要性、必要性、合理性和相稱性。

其間在區議會會議上，鄧炳強亦被質詢有關議題，他僅指警方已將陳同佳拘捕及檢控，陳亦已服刑完畢。至於「點解有啲罪告到，有啲罪告唔到，要講證據。」警方亦不評論個別其他行動細節。

特首林鄭月娥今早出席行會前見記者時，亦拒絕評論事件，僅稱警方依法處理每件事情，自己不會評論警方日常工作，尤其是涉及日常資源運用，而關於警隊如何處理有關人士情況亦不會公佈。

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