盜取個人資料後碌信用卡 詐騙集團6男女呃$200萬被捕

警方搗破一個信用卡詐騙集團，昨今兩日以「串謀詐騙」罪拘捕5男1女， 涉嫌在今年4月至9月期間，盜用8名受害人個人資料後詐騙，涉款約港幣220萬元。

商業罪案調查科高級督察鄧啟榮見記者交代案情，指近日留意到有犯罪集團非法獲取個人資料，然後假冒受害人向銀行報失信用卡，然後再派員往受害人寓所信箱偷取信用卡，得手後利用該信用卡購買高價產品，包括電子產品、禮品卡等等，直至信用額用完為止。除此之外，犯罪集團更利用有關個人資料申請新信用卡，並在地址一欄填上集團成員自己的住址，從而犯案。警方相信，集團今年4月至9月之間，共利用了8名受害人資料獲得12張信用卡，並簽帳港幣220萬元。

商罪科經調查後，鎖定犯罪集團骨幹成員身份，昨日趁其中兩名成員於灣仔一間鐘錶行故技重施期間，將他們當場拘捕，並搜出其中一張懷疑涉案信用卡、假身份證、假身份證補領紙等。其後，警方在全港各區拘捕其餘成員，至今共拘捕6名集團成員男女，年齡介乎19至43歲，報稱職業分別為侍應、地盤散工、無業等。他們仍被扣留調查，行動仍在繼續，不排除更多人被捕。

警方提到，犯罪集團取得受害人個人資料的確切手法仍待調查，但相信有成員曾假冒銀行職員聯絡受害人，從而騙取受害人個人資料。另外，警方透露部份個案中，有集團成員曾假扮受害人致電電話服務供應商，暫時中斷受害人接收SMS功能，以便犯案時受害人不會收到交易成功短訊。

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