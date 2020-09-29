入境處反非法勞工行動 拘9人包括2女僱主

入境事務處（入境處）昨日（28日）在全港各區展開代號「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕7名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的女僱主。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了10個目標地點，包括裝修中單位、住宅單位及餐廳。被捕的懷疑非法勞工為3男4女，年齡介乎31至50歲。當中2男2女亦涉嫌管有及行使懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為兩名女子，年齡分別為30及63歲。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款５萬元及監禁２年，而協助及教唆者同罪。

發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者或受遣送離境令或遞解離境令規限的人，不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！