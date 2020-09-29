私隱無存｜私人派對房偷拍較難入罪 惟可循侵私隱或發佈淫褻物品追究

有「派對房間」人員疑裝設隱蔽鏡頭，偷拍男女顧客的親熱影片及把影片在網上公開，令受害人痛苦、憤怒及尷尬不已，但由於事發的地點屬並非公眾地方，要追究或要追警方跟進或會較困難。大律師陸偉雄解釋，警方一般可以用「破壞公眾體統」及「遊蕩」等罪名檢控偷拍者（如偷拍裙底春光），但這兩條罪名在屬私人地方的「派對房間」恐並不適用，難以此為由拘控犯事者。

不過陸偉雄指，暗中裝設隱蔽鏡頭的「派對房間」人員，仍有可能違反《私隱條例》。陸解釋，雖然「派對房間」的負責人有權在房間內裝設閉路鏡頭及作出錄像以作保安用途，但必須事前清楚告知顧客，貼出相關的警告。一般而言，保安攝錄鏡頭亦應該要讓顧客看得到，以保障其私隱。

故假若有人在派對房間內以隱蔽鏡頭暗中偷拍顧客的片段（包括親熱或裸露片段），甚至把這些可識別到事主容貌及身份的影片公開，明顯是違反《私隱條例》，受害人可向私隱專員公署投訴。根據《個人資料（私隱）條例》第64條，若披露資料使用者的某資料當事人的個人資料，而該項披露導致該當事人蒙受心理傷害，涉案者即即屬犯罪，一經定罪，最高可判處罰款100萬及監禁5年。

陸偉雄續稱，假若偷拍後被廣傳的受害人片段，涉及露骨的性行為，更有可能會被視作淫褻物品，這時候用手機或互聯網發佈或散播有關「淫褻影片」即屬違法。根據《淫褻及不雅物品管制條例》，任何人不可發佈淫褻物品，因不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。任何人以任何方式（包括網上途徑或用手機通訊程式）發佈淫褻物品均屬違法，一經定罪，最高可判處罰款一百萬元及監禁3年。

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