工權媽媽組｜丈夫工業意外亡 單親媽為子自強不息

「我覺得好可憐，因為冇咗爸爸，其實我好明白自細冇咗爸爸嗰啲痛，因為我自細都係單親家庭長大，我從來都冇諗過我自己下一代都係單親家庭長大。」中秋佳節人月兩圓，但對阿田與5歲大兒子文迪來說，卻是觸景傷情日子，丈夫阿培4年前因一場離奇工業意外身亡，還未曾與當時只有7個月大的文迪點燈籠、吃月餅過中秋便離撒手人寰，遺下兩母子相依為命，時間飛逝，任憑再肝腸寸斷，終歸要堅強活下去，「我會同佢講我過得好好，叫佢唔使擔心，佢仔我都會照顧好，佢爸媽我都會照顧好。」

工業傷亡權益會廚房內，幾位「媽媽組」們分工合作，有洗咸蛋的、有搓蓮蓉的，大家正為工權會製作中秋月餅義賣，她們都是工業傷亡遺囑，阿田已經連續當義工數年，「梁姑娘介紹咗好多媽媽畀我識，我好明白佢哋先生走嗰種徬徨，嗰種無助。」

阿田從來都不是溫室長大的小花，父親在她小時候意外墮涯身亡，她10歲後就被送往寄宿學校，家庭溫暖對她來說只是4個陌生字，故從小就渴望擁有自己的家，「我最渴望最希望係有一個完整嘅家…我細個時好羨慕人哋，一家人齊齊整整坐喺度食飯，我一路都希望我將來嘅家係咁。」

可是禍福無常，好日子太短了，2019年3月30日，在將軍澳任職運輸工的阿培，在飛機輪胎維修中心卸下飛機輪胎時，其間底部的輪胎突然爆開，氣流撞起上方的輪胎飛彈，阿培走避不及，頭部及臉部被飛胎擊中重創倒地，昏迷不醒，送院搶救不治，遺下阿田與當時只有7個月大的文迪，生命頓時由天堂跌落地獄。

「老婆，你帶住個仔，喺邊度等我呀，我哋去食下午茶。」阿培是愛妻號，習慣每日放工前會致電老婆，相約放工後到處飲飲食食，享受天倫，可惜這是夫妻間最後的一次對話，相隔廿多分鐘後，丈夫同事突然來電，告知阿培嚴重受傷，血流如注，要阿田立即趕去醫院，可憐阿培當時已經走到生命最後關頭。

「咁多年，我唯一就諗起佢走時真係太辛苦，因為佢打強心針，打咗十幾支，來來回回，

冇咗心跳，之後有返心跳，十幾次，都堅持咗三個幾鐘，我覺得佢真係好唔想離開呢個世界，

好唔想離開呢個世界，但都冇辦法，最尾都係走咗，但係如果佢打咗咁針，最尾如果有咗呼吸都冇用，都係植物人，所以對佢嚟講都係一種解脫。」一直表現堅強的阿田，憶及殘忍往事，只能垂淚。

丈夫因工業意外身亡，遺下阿田與7個月大兒子，公司代表上門探訪丟下100元利是慰問金，可以想像到當中傷痛及徬徨不可終日，阿田過著喪屍般沒靈魂日子，曾經想過自殺，有一次更差點過發生交通意外，幸得工權會一直從旁協助及安撫，阿田意識到兒子尚少，日子總得要過，阿田稱要為兒子立一個好榜樣，決定咬緊牙根，母兼父職，不但上堂增值自己，而且更找工作拒領綜援，要自己及兒子有尊嚴地生活，「要堅強啲，陪我仔好好長大....出面有好多嗰啲課程可以學，我就去上課，不停去上英文堂、一啲點樣去增加自信，同埋時間管理，好多嘢，我大概上咗大半年，識咗好多同學，好多buddy，佢哋都好支持我，我出嚟做嘢，我喺香港第一份工就係喺養和醫院做reception。」

當阿田努力地生活，但兒子開始懂事，看見別的小朋友有爸爸，開始經常追問阿田「我爸爸喺邊」，樣子身型與阿培如餅印一樣的文迪今年已經5歲，作為母親，她心疼兒子要在單親環境下成長，「我覺得好可憐，因為冇咗爸爸，其實我好明白自細冇咗爸爸嗰啲痛，因為我自細都係單親家庭長大，我從來都冇諗過我自己下一代都係單親家庭長大。」

月到中秋份外明，時間慢慢沖淡了喪夫之痛，阿田與往年一樣，會偕兒子與老爺奶奶做節共度中秋，希望珍惜眼前人，「好多人都問我，點解你先生走咗，但你日子過得咁好，你係咪攞咗綜援，好多人都問我，我話自己有手有腳，我自己出嚟做嘢，我都可以搵到錢，我話做乜掴綜援，我都咁樣答佢，佢哋話咁樣你咪好辛苦，我話辛苦時自己都開心，自己賺到錢，知道呢個錢係點樣嚟，你洗錢先洗得開心，洗得安樂。」

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