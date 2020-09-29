涉意圖謀殺還押男囚 小欖精神病中心內企圖上吊

一名因意圖謀殺被捕的25歲還押男囚，昨日（28日）晚上在小欖精神病治療中心內企圖上吊自殺，獲懲教人員阻止。

懲教署指，昨晚10時55分，懲教人員發現該名男子於囚室內用床單繫於鐵柵，企圖上吊自殺，懲教人員立即召喚支援到場將他救下。該名男子當時清醒，經檢查及診治後，被轉送到公立醫院作進一步治理。部門臨床心理學家會跟進有關個案。懲教署透露，該名男子於去年10月因意圖謀殺罪而被還押。

翻查報道，去年10月11日，報稱學生的內地男子劉越騰（時年24歲），於深水埗近石硤尾配水庫（嘉頓山）山邊，用刀斬傷4名晨運客後逃之夭夭。他同月13日在深圳灣口岸被捕，遭控以4項企圖謀殺罪。目前案件仍在審訊中，其間他須還押小欖精神病治療中心。

●24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！