抗暴之戰｜3男被捕包括兩學生 涉連登TG上煽惑他人10.1上街

警方昨今兩日拘捕3名男子，涉嫌「煽惑他人縱火」、「煽惑他人造成公眾妨擾」及「煽惑他人非法集結」，警方見記者交代案情，指被捕人部份言論涉及網民發起的10月1日「月夕行動」，他們透過連登、Telegram等宣揚破壞和襲擊警員等訊息。

警方網罪科總督察戴子斌見記者交代案情，指近日留意到有人透過連登、Telegram等不同平台，煽動他人破壞、襲擊警員和佔領道路，當中部份言論聲稱會在10月1日作非法行為。警方在記者會期間展示了部份截圖，包括「月夕行動」文宣和涉案人士網上對話截圖，對話截圖中警方特意以紅圈圈起「火魔磚頭」、「帶三支火魔夠唔夠用」兩句言論。

警方經調查後鎖定若干涉案人，並在昨今兩日拘捕3名男子。他們是兩名19歲學生及一名運輸工人，分別於東區、沙田區和屯門區被捕，其間又撿獲3部手提電話和兩部電腦，懷疑與案有關。3人目前仍被扣查，不排除更多人被捕。

民陣原定發起10.1「毋忘義士 釋放十二」大遊行，但遭警方反對告吹。有Telegram頻道號召市民，於10.1下午5時後參與「月夕行動」，但表明屬非和平抗爭，形式不再是遊行或集會，提醒參與者穿着適當衣物及帶備螢光棒等，當日才會公佈具體細節。

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