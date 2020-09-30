武漢肺炎｜元朗護老院深夜撤離院友 街坊擔心做好防疫措施自保　

武漢肺炎疫情雖然緩和但仍未平息，而且事隔3周後再有院舍個案出現。博愛醫院一名71歲女病人初步確診，她是元朗雞地鳳翔大廈元朗護老院的院友。昨日（29日）深夜，當局安排院友撤離，分批將院友用擔架床和輪椅載上巴士，接載院友前往隔離檢疫。今晨《蘋果》重返護老院，發現正門已落閘，院舍內仍有燈光，相信有職員在院內進行清潔及善後。有住在樓上單位的居民坦言獲悉有院友染疫後感擔心，「我哋用同一個電梯，出入都見到，其實好危險！」

有女街坊表示住在該大廈已多年，對於樓下護老院有疫情，感到擔心，「冇辦法，要做嘢，要出去，要買餸湊細路，唯有自己做好防疫措施，撳笠用張紙，返屋企就第一時間洗手，廁所盡量清潔好啲。」

在附近賣榴槤的吳先生昨見有救護車到來，已感到很擔心，昨日亦提早收舖，「即時諗咗好多嘢，驚疫情又再爆發，影響生意，驚人流減少。」他坦言今日人流較少，但未知對生意影響多大。「呢度平時都有公公婆婆落嚟行，但唔知係咪院友，呢度衞生情況都唔錯。」他直言擔心自己受感染，所以會戴口罩及勤洗手。

另一名生果店女店東李太則說，「擔心都擔心唔嚟，冇辦法。」她自言抵抗力不俗，所以不太擔心，又說護老院的院友現已很少出街。「我會戴口罩保護，呢度又成日都洗街。」

昨晚有多部醫療輔助隊巴士和救護車先後駕駛至護老院樓下，並有大批身穿保護衣的防疫人員在樓下戒備，約60名老人家，昨晚已撤離，前往位於亞博館的社區治療設施接受隔離。至於護老院的工作人員則送往檢疫中心。

根據社署資料，元朗護老院屬於私營安老院，合共提供74個宿位。

元朗護老院屬於社署「護理安老宿位買位計劃」院舍，提供資助宿位16個，服務級別評為較次等的甲二級，即人均樓面淨面積86呎或以上，院舍無須有註冊或登記護士、物理治療師駐守。

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