抗暴之戰｜4男女去年8.5罷工集會被捕踢保 今日再遭警方拘捕

去年8月5日全港七區罷工集會，演成全港大混戰，其中天水圍警署被抗爭人士包圍，防暴警多次施放催淚彈及武力驅散，並拘捕大批市民。警方表示，當晚拘捕的其中兩男兩女，19至24歲，事後拒保候查獲暫時釋放，但警方經進一步調查及徵詢法律意見後，今日上午分別在天水圍及屯門區拘捕該四名男女。

4名被捕人士合共被警方落案起訴一項「非法集結」罪；其中兩名24歲分別姓莫及姓蓋被捕男子另外各被控一項「抗拒警務人員」罪，一名19歲姓彭被捕女子另外被控一項「非法集結」罪，另一名22歲姓李被捕女子則另外被控一項「抗拒警務人員」罪以及一項「無牌管有無線電通訊器具」罪。案件將於10月16日在屯門裁判法院提堂。

另外，今年3月22日凌晨時分，警方在元朗又新街拘捕一名17歲青年，涉嫌以手阻撓警務人員執行職務，青年其後拒保候查。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，今日上午在屯門區拘捕該名青年，並落案起訴一項「阻撓警務人員」罪，案件將於10月9日在屯門裁判法院提堂。

今年3月21日晚上，有網民發起「毋忘721恐襲●八個月」行動，於元朗區內遊行，防暴警及速龍小隊到場驅散，瘋狂噴椒及施放催淚彈，拘捕大批市民，連在場觀察的元朗區議會主席黃偉賢亦被警方拘捕。

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