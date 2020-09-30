抗暴之戰｜兩男被指涉煽惑非法集結及傷人 10.1前共五人被捕

繼警方過去兩日拘捕三名男子，指他們涉嫌煽惑他人於10月1日作縱火及集結等非法行為後，今日再多兩名男子被捕。警方同指他們在互聯網上發佈煽惑他人犯法等訊息，而臨近10.1更宣傳未經批准集結等。連同該案，10.1民間人權陣線原定發起大遊行但遭警方反對後，三日內已有五人被捕。

今午被捕的兩名男子（20歲及30歲），被警方指涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害而傷人」及「煽惑他人非法集結」。網絡安全及科技罪案調查科總督察范俊業簡佈案件時聲稱，留意到有人自去年中起透過連登、Telegram及facebook等不同社交平台，發佈仇恨政府及警方、鼓吹暴力及煽惑他人犯法等訊息，當中例如用刀鎅頸及用麻包袋襲擊警員、用火燒衝鋒車、對警員及家屬起底；以及以一連串文宣宣傳未經批准集結，包括明天10月1日的集結。經調查後，警方今午分別在屯門及黃大仙拘捕兩人，並撿獲三部手機及兩部電腦。

范續聲稱，被捕兩人可能同時違返去年10月法庭頒下的兩項臨時禁制令，有關禁令包括禁止對警員及家屬起底，亦禁止發佈使用暴力訊息，禁令至今仍生效。警方又聲稱被捕兩人在社交平台發表超過20個發文，但具體數量仍在點算。

早前民陣向警方申請發起10.1「毋忘義士釋放十二」大遊行，但遭警方反對告吹，今次警方在10.1前高調聲稱有人在網上煽惑他人參與非法集結，並連日作出拘捕，令人質疑是打壓明日可能出現大批市民上街。前日及昨日 （9月28及29日），警方已拘捕三人，包括兩名19歲學生及一名30歲運輸工人，同樣聲稱他們在互聯網上發佈訊息，涉嫌煽惑他人縱火、煽惑他人造成公眾妨擾及煽惑他人非法集結。

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