灣仔再有大廈住戶收可疑粉末信件 警員撿走

繼昨日下午灣仔兩大廈有住戶收到可疑粉末信件，同區太和街福和大廈，凌晨2時許，有男住戶案指收到4封可疑粉末信件。警員趕到調查後，檢走4封信件回警署。案件列作可疑物品發現。

據大廈看更表示，昨晚7時許，大堂信箱插有逾20封可疑粉末信件，全都只寫上收件地址而沒有寫上收件人，當時警員已逐家逐戶拍門了解，並撿走可疑粉末信件。

昨日下午，灣仔蘭杜街2號麗都大廈、及相距約280米船街15號寶志閣兩棟住宅大廈，至少9名住客收到可疑粉末信件。警方爆炸品處理課（EOD）人員到場調查後，相信可疑粉末是糖之類的食品粉末，認為沒有危險。案件列作可疑物品發現，交由灣仔警區刑事調查隊第二隊跟進，暫未有人被捕，事件中沒有人受傷。

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