迎月日迎黑雨｜大雨又行雷 狗狗疑受驚走入紅隧

天文台於晚上8時10分發出黑色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，其中九龍東、九龍西、新界東及港島一帶雨勢最大，其間有人上載一條長約25秒的短片至fb群組，指有狗狗由港島走入紅隧，非常驚險，多名網民立即紛紛留言，指狗狗可能因大雨而走入管道避雨，但亦有眼利的網民發現狗狗戴有頸圈，覺得牠可能因行雷而受驚而走失。

從片中所見，狗狗為一隻成年的黑色唐狗，戴有一條灰色頸圈，當時牠正在紅隧往九龍方向管道內的石壆上奔跑，全身濕透。初時狗狗只是慢行，其後越行越快，甚至如箭般一樣奔跑，過程中非常驚險。

拍片的網民上載片段至fb「小心駕駛」群組，指狗狗走入紅隧過九龍「好陰公」，又指已致電愛協求助。多名網民隨即紛紛留言，估計狗狗可能避雨，或因大風大雨而受驚走入管道，希望紅隧職員能夠在管道口將狗救起，「等冇雨先叫佢走」。

警方表示，晚上8時14分接獲駕駛人士報案，指一隻狗由港島走入紅隧管道，其後警方向紅隧了解，隧道職員表示無需協助，會自行處理。《蘋果》亦向紅隧方面查詢，職員指已尋獲狗狗，現時他情況大致良好，未有受傷，正等候愛協到場將牠帶走檢查，其間隧道服務亦沒有受阻。

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