電氣道吉舖遭撞閘 門外留政府信件

凌晨2時許，北角電氣道百家利中心地下一間吉舖，門外一塊3米乘2.5米的捲閘，被一輛豐田私家車撞凹。警員到場後，發現私家車後車牌被拆走，行車證亦過期，其後發現左後方乘客「雞翼車窗」被打爆，正調查是否失車。據知疑人事後乘同伴接應車輛離開。案件列作刑毀。

根據網上地圖，店舖前身是一間名為「天一匯兌」的找換店，英文名稱為「Sky One Money Exchange」， 地上留有一封由僱員補償援助基金管理局寄出的信件，收件人為「Sky One International (Hong Kong) Company Limited」。

僱員補償援助基金管理局是根據《僱員補償援助條例》（第365章）（下稱《條例》）於1991年7月1日成立，以管理「僱員補償援助基金」及實施僱員補償援助計劃，向工傷僱員及其他合資格人士提供「僱員補償」及「濟助付款」等援助註。

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