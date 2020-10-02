荔景邨單位起火濃煙沖天 逾百居民疏散

葵涌晚上發生大火。晚上11時，荔景邨仰景樓中層一單位發生火警，冒出大量濃煙，火舌噴出窗外，火焰更波及毗鄰及樓上單位，多人報警求助，有居民需要疏散到大廈對開空地位置。據現場消息指，起火單位內有一名男子被困，消防正在現場開喉灌救，暫時未知起火原因。

讀者梁先生指現場火勢非常猛烈，外牆被嚴重熏黑，火舌不停從窗口竄出，現場未有傳爆炸聲，但有過百居民疏散至空地位置逃生。

當區區議員王天仁表示，起火單位為8樓一單位，火勢至晚上11時半左右受控，但單位仍不斷冒出濃煙，大批消防在場戒備，向單位射水降溫及派員入大廈內搜救。有街坊向他透露，單位內居住的是一名獨居人士，但身份未明。

過百名居民得悉有單位起火後，立即紛紛趕到樓下空地，其中有女住客更求助鄰居，將愛貓連同貓籠搬落樓。事件中有長者吸入濃煙不適，需要由救護員送院治理。

9樓居民張先生寓所正正位於火警單位樓上，他表示自己洗澡期間，家人突然看見窗外冒出濃煙衝天，而且又聞到燒膠味，自己得知情況後，隨即更衣關窗逃生，同時周圍拍門通知鄰居，疏散至樓下時始發現8樓一個單位火光熊熊，所幸疏散時情況不算混亂。

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