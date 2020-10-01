10.1遊行｜防暴警荃灣屯門高調巡邏 截查拘捕記者FA

網上有人號召參與今日10.1「月夕行動」，聲援被送中的12名港人，警力指在銅鑼灣一帶出沒的人士違反國安法，拘捕至少62人，當中包括2名區議員。警方於本港多區加重警力巡邏，荃灣路德圍亦有大批警員駐守巡邏，其間有途經的市民無故被警方截查，但防暴警未有解釋截查原因。

今日為中秋正日，多名市民偕家人落街食飯慶祝，晚上近7時，荃灣路德圍多間餐廳門外均有人排隊等候，其間多架警車駛抵現場，之後近半百名身穿全套裝備的防暴警及便衣警員巡邏上址，又向途經的市民作出截查，但現場一直未有人聚集叫口號，甚至舉旗幟。

其間，防暴警截查在場至少10名記者，要求他們出示記者證。事件擾攘大約半小時後，一名懷疑不足16歲的記者被警方帶上警車離開，另有兩名男子因涉嫌藏有頭套，被警員雙手反綁索帶帶走。

另一邊廂，屯門安定邨巴士站亦有大批防暴警巡邏，然而附近僅見記者採訪，未見市民聚集。其間有防暴警更手持胡椒球槍截查一名《立場新聞》記者和一名義務救護員，擾攘逾半小時後，《立場新聞》記者獲放行，至於義務救護員則被押上警車帶走，未知他所犯何事。

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