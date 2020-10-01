授勳名單｜港鐵縱火案兩救人乘客獲頒英勇勳章

特區政府於十‧一前夕公佈授勳名單，3年前港鐵縱火案中，協助救人的傷者鄭澤然(43歲)，以及鄧廣坤(35歲)分別獲頒金英勇勳章及銀英勇勳章。鄭澤然去年接受傳媒訪問時表示，事發後兩年多始敢乘搭港鐵，但仍會發噩夢。

2017年2月10日，任西廚的鄭澤然如常乘搭港鐵下班，豈料登上「死亡列車」，慘成本港歷來最嚴重港鐵縱火案的傷者之一。當晚7時許，一列由金鐘駛往尖沙嘴的荃灣線列車上，60歲男子張錦輝潑淋易燃液體縱火自焚，18名乘客受傷，當中4人危殆，縱火兇徒留醫3個月不治。

鄭澤然四肢、背臀皆燒傷，身上有過千口治療用的鐵釘，單是右手已過200口，留醫半年始出院。傷口日漸好轉，心理陰影卻揮之不去。鄭澤然於受傷後10個月接受《蘋果日報》訪問，當時仍需穿著壓力衣，依靠柺杖步行，他坦言，意外後不敢乘搭港鐵，甚至進入港鐵站範圍亦會心跳加速、冒冷汗。直至去年，鄭接受傳媒訪問時表示，事發後兩年多始鼓起勇氣搭港鐵前往事發的尖沙嘴站，惟仍會發噩夢。港鐵至今拒向縱火案中傷者致歉，政府如今讚揚鄭澤然「充分展現極高度的英勇及無私奉獻」。

另一名於港鐵縱火案中協助救人的乘客鄧廣坤，則獲頒銀英勇勳章。鄧去年於死因社作供時指，事發時曾協助乘客拍熄火種，並以身上的紙包菊花茶救助乘客，包括以此弄濕物件掩口鼻，以阻隔濃煙，鄧最終手部遭燒傷送院。政府認為鄧廣坤「本有機會逃至另一安全的車廂，但他選擇留下，拯救他人」，讚揚他「忘我無私」、「充分表現出高度勇敢」。

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