救救孩子｜單親兒心痛母兼父職 撰文頌母愛：有您的地方就有愛

「您是我的母親，同時也是我的父親，自從我呱呱墜地的那一天起，您就擔付（負）着父親和母親的雙重責任，含辛茹苦將我養育成人，為我撐起整片天地，給我愛的港灣！有您的地方，就是家；有您的地方，就有愛，辛苦您了！」

這是「阿為」在今年父親節寫的文章，題為《寫給父親的信》，但抬頭是「敬愛的母親大人」，因為在他心中，媽媽既是父親，也是母親！

文章裏看得出「阿為」是一個非常成熟的孩子，媽媽的辛勞，他一一看在眼內：「您拼（拚）命工作賺錢養家，還要做家務照顧我的生活起居，以及輔導我做功課。」他形容媽媽像「陀螺一樣，每天轉過不停，您真的太辛苦了，謝謝您！」

他無言感激，「希望快點長大，可以早點為你排憂解難」。他的成熟甚至超乎同齡的孩子：「您畢竟也是個女人，我經常見到您在半夜偷偷地抹抹淚，我真的好心疼、好心疼您啊！」、「看到您頭上與日俱增的白髮和臉上越來越深的皺紋，兒子心疼您，兒子內心愧疚啊！您既是父親，也是母親！」

他矢言「我一定會改變自己懶惰的壞習慣，努力學習，不再讓您操心和生氣了！」最後他送上蓮花給媽媽，表示象徵她的清香和高潔。

姚媽媽再次閱讀兒子的文章，一字一淚，哭得肝腸寸斷。

她指兒子文筆細膩，但其實不懂用說話表達自己，「佢係冇手機生存唔到嗰啲人」。姚媽媽坦言自己也自卑，極少與夫家親戚往來。昨日她上午從老師來電得悉記缺點事件，但下午已無法找到兒子。她咬牙說：「如果我有少少預感，我一定會去學校搵佢。」

如今姚媽媽拿起兒子以往的獎狀，無限痛惜。「佢記性好好，過目不忘，《背影》一課書，佢睇一次，可以一字不漏默出嚟，無錯字，文言文都係」，姚媽媽相信，升中三時跌出精英班，對「阿為」打擊很大，因此決心痛改前非。

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