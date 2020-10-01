抗暴之戰｜網民發起中秋行動 警多隧道口設路障查車

民陣原定今日發起十．一遊行，惟警方發出反對通知書。有網民發起今日下午2時舉行「香城Online中秋行動」，號召市民於全港各區行動，包括沙田、大埔、荃灣、尖沙咀、觀塘、旺角、九龍灣、太古及中環。警方今日於各區佈防嚴陣以待，多區架設路障截查可疑車輛，而水炮車及銳武裝甲車則於中聯辦外戒備，多區有大量警員巡邏，防暴警員於各區戒備並截查途人。

自早上11時許，警方已於沙頭角公路往粉嶺一帶架設路障，紅磡過海隧道九龍入口亦架設路障截查可疑車輛。中午開始，藍田、青衣、太古、天后、大埔等多區同時架設警方路障。另外城門隧道往荃灣方向出口，以及大欖隧道往荃灣方向亦有架設警方路障，交通一度擠塞。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！