救救孩子｜學童沉迷手機遊戲不受控 內地限制未成年者日玩《王者榮耀》不得超過90分鐘

14歲少年疑因在校內上課時間玩手機遭處分，包括記缺點，他疑一時衝動跳樓自殺身亡，令人難過。據悉他生前熱衷於多款手機遊戲，包括《王者榮耀》，有日玩10小時的紀錄。其實青少年沉迷手機遊戲問題在全球早引起關注，其中又以騰訊發行並吸金以百億元計的《王者榮耀》較為觸目。此手機遊戲在中、港、台都大受青少年歡迎，並曾有沉迷的學童，為玩遊戲而盜財，又或是因與家人爭執致企圖自殺，震動黨中央。內地政府罕有地要手機遊戲採實名制及頒發「限玩令」，規定自今年5月15日起，《王者榮耀》遊戲商要限制未成年玩家，普通日子每日最多只可玩 1.5 小時，聲稱目的是保障青少年健康。

《王者榮耀》2017年以來一直是中國火熱的網上遊戲，然而在內地亦因此遊戲出現不少社會問題和教育問題，引起中港傳媒廣泛報道。例如內地曾有13歲少年疑因沉迷於打《王者榮耀》和父親發生口角，激烈爭執後，少年從四樓一躍而下；有11歲女孩為玩網遊盜刷父母銀行卡1.5萬元；廣州更傳聞有17歲少年因瘋狂玩《王者榮耀》40小時，引發腦病發作，險告喪命。

中國政府早前即要求部份手機遊戲的玩家要接納「實名制」，並頒發了《關於防止未成年人沉迷網路遊戲的通知》，騰訊旗下遊戲亦受限制，像它的《王者榮耀》自 2020 年 5 月 15 日起，規定未成年玩家每日最多限玩 1.5 小時，法定假日則最多可玩 3 小時。若玩者未滿8歲，甚至不准對遊戲進行儲值，

有評論指出，中國政府近年對手機及網上遊戲的內容又或是對玩家的規範，正不斷收緊。雖然中國政府聲稱管理手機遊戲時段、時間和消費，是為學童着想，以幫助未成年玩家建立健康的遊戲習慣。但不少玩家投訴，玩遊戲的自由大受影響。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！