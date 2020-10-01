抗暴之戰｜荃灣愉景新城市民睇《蘋果》 提醒市民勿忘「國殤」

有網民發起今日舉行「月夕行動」及「香城Online中秋行動」，警方於各區派重兵駐守，《蘋果》於新界各區觀察，未見有大量人群聚集。屬親子商場的荃灣愉景新城，現場有大量家庭在商場內閒逛，氣氛亦較為平靜，有數名市民在中庭位置閱讀《蘋果日報》，而商場外圍平台位置則有防暴警員駐守。

市民陳小姐向《蘋果》表示，自己趁今天放假響應網上號召，獨自一人到荃灣愉景新城中庭位置閱讀《蘋果日報》。她指，去年今日在荃灣發生了學生中槍事件，故自己特意選擇前來這一區，提醒市民勿忘「國殤」，「覺得有責任出嚟提醒返大家呢件事係有發生過」。

雖然今日活動參與人數不多，但她亦十分正面看待事件，「見到堅持嘅人都仲喺度，都仲有人睇緊《蘋果》，好似大家默默支持緊對方咁」。陳小姐坦言，明白有很多人因懼怕被警方濫捕而不敢站出來表態，雖然自己亦有所擔心，但亦感到無可奈何，「冇辦法叫其他人出嚟，但我自己會出，如果個個都咁擔心，就真係一個人都冇」。

至於多次舉辦「和你Sing」的大埔超級城同樣未見有市民聚集，現場所見市民主要在商場內逛街，或排隊等食飯。而大埔廣場外的空地亦十分平靜，但商場明顯有加強保安巡邏。

而以往多次發生較激烈衝突的沙田新城市廣場，警方則派員於港鐵沙田站駐守，站外亦停泊三輛衝鋒車戒備。

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