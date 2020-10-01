救救孩子｜14歲資優生墮樓前因堂上玩手機遭記缺點 單親母悲嘆：點解丟低我

一部手機引發的課堂紀律問題，導致學童自殺的不幸悲劇。14歲中三男生，昨日下午在長沙灣蘇屋邨住所墮樓身亡，《蘋果》獲悉男死者原本是智商達132的資優生，在九龍塘Band 1中學讀書，但疑因沉迷手機遊戲致成績一落千丈，他原已痛定思過打算戒掉手機癮，惜昨日忍不住「犯禁」，在課堂上玩手機，結果被老師發現暫時沒收手機和記缺點，少年疑不堪打擊在寓所天台跳樓亡。可憐單親母親痛失獨生愛兒，傷痛又無助，哭訴學校發的懲罰通告如「催命符」，無法接受兒子之死，「完全接受唔到，唔知點算...阿仔，點解丟低我？」

墮樓身亡的男生姓姚，叫「阿為」，與母親同住蘇屋邨金松樓。姚媽媽是湖南人，在內地做會計，與前夫育有一女（現年25歲），兩夫妻離異後，姚媽媽與港人丈夫再婚，移居香港，誕下獨生子「阿為」，原以為展開新生活，重新上路，豈料第二任丈夫、即「阿為」父親，在他3歲的時候在內地病逝。姚媽媽頓變寡婦，與「阿為」雙依為命。

「阿為」成績優異，不過因為行為問題，小學六年班時，老師擔心他有過度活躍症，建議做相關評估，結果顯示他並非過度活躍症，反而發現其智商高達132，屬資優生。

「阿為」其後獲取錄入讀九龍塘區一間Band1學校，中一時成績還很好，中文和數學科猶其優異；在數學遊戲公開賽中，勇奪中學一年級組金獎和一枝獨秀獎。

不過，去年升中二後情況急速逆轉，他疑因沉玩手機遊戲（包括《王者榮耀》）致成績一落千丈。姚媽媽說，數學科強項竟然由90分大跌至50分。姚媽媽軟硬兼施，但也沒有效用，於是求教學校班主任和社工。

姚媽媽說，上月開學前情況似乎有好轉。「阿為」在8月31日寫了一篇題為《我在戒除遊戲之中找到意義》的文章，仔細敍述沉迷手機遊戲是導致成績滑落的「元凶」：「看到成績表上的排名如此之低，我驚呆了，簡直不敢相信自己的眼睛--這是我的成績表嗎？竟然考了一個全班倒數第一名！這都是我沉迷於游戲惹的禍！」

他在文章中指，覺悟到玩手機遊戲，不單影響了成績，也破壞了他和母親的關係：「跟媽媽的關係也搞得水火不容」，當媽媽欲收手機時他甚至大打出手。痛定思過，他在文中透露決心戒掉手機遊戲，「一定要戒除自己的遊戲癮，讓自己的學習和生活重回正軌，否則，我的人生將是一片黑暗。」

姚媽媽說，「阿為」決心很大，開學後確實沒再見他機不離手，「好乖、好生性」，上網課也很認真，原已為事情已經過去。不過，回想起來，早幾日他的行為有點怪，就是突然問媽媽，可否像兒時一樣幫他洗頭和一齊睡。姚媽媽當時以「大個仔喇」拒絕了。

昨日上午10時左右，學校致電姚媽媽，透露「阿為」在課堂上玩手機，被老師發現，將會沒收手機3日、記一個缺點，以及3個月內不能帶手機上學。至下午放學後，「阿為」遲遲未回家，姚媽媽擔心不已，因兒子手機已被沒收，無法聯絡，於是致電其同學，但又問不出去向。直至下午2時左右，姚媽媽接到大廈保安員通知，表示在大廈天台發現「阿為」的書包，其後再發現他倒斃地下。姚媽媽登時晴天霹靂，整個世界崩潰了。

姚媽媽哭訴愛兒是她的命根，原以為苦盡甘來。她在內地做會計，來港後因為英語問題未能做老本行，近年她做補習老師，替學生私人補習中文和數學科，4 年前入住蘇屋邨，生活才逐潮改善。她哭說：「有屋住、收入穩定咗，反而個仔走咗，走咗就無㗎喇。阿仔好可憐，佢以前想食麥當勞，我都唔捨得買畀佢食。」丈夫離世初時，生活艱苦，「曾經同個仔瞓街一個月」。

未料捱過苦果，竟因一部手機引發出奪命事件。姚媽媽痛心兒子鑽牛角尖，「唔明白點解佢咁做（跳樓），佢都好捱得㗎喇。阿仔，點解丟低我？」她雖沒有明言指責校方，但對校方發出的處分通告形容是「催命符」。

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