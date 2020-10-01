粵澳健康碼｜黃金週首天澳門出境比入境人多 口岸互通是否足振經濟成疑

自上月4日起，澳門與內地逐步恢復開放口岸，讓持有「健康碼」的兩地市民互相往來出入境，毋須接受14天醫學隔離。適逢今日（1日）為十．一黃金週首天兼中秋節雙節日，澳門賭場及零售業均對黃金週寄予厚望，期望內地旅客遊澳能重振澳門經濟。但今晨所見，「訪澳旅客潮」暫未出現。

截至早上11時，與珠海拱北口岸連接的澳門「關閘」陸路口岸，人流雖較平日有所增加，但出境離開澳門的旅客較入境旅客多，內地旅客來澳消費人數是否足以振興澳門經濟存有疑問。口岸有警員把守，有出境旅客在教學區忙於學習如何將「澳門健康碼」轉為「粵康碼」。口岸的士站及巴士站秩序良好，警員在場維持秩序。

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