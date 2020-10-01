授勳名單｜殉職三海關獲追頒金英勇勳章

今年1月海關一艘淺水巡邏艇在沙洲水域追截走私船時發生撞船意外，海關高級關員吳詠敏、高級關員黎志恒及關員黃焯梆不幸殉職，三人的英魂已下葬於浩園，事後獲港府追頒金英勇勳章。

43歲高級關員吳詠敏為淺水巡邏艇的指揮官，事發於今年1月21日晚上，吳詠敏帶領4名海關人員以淺水巡邏艇執行反走私巡邏任務，其間巡邏艇在沙洲水域被一艘「沒有航行燈的船隻」碰撞後瞬間翻沉。由於當晚月色昏暗，能見度極低，加上風速超過每小時33公里，海面狀況極為惡劣，吳詠敏和其中兩名關員被困巡邏艇，獲救時已陷入昏迷，送院後證實不治。

吳詠敏為人親切友善，做事親力親為，即使在炎熱天氣下亦常親身到海關船隻的機房工作，從不計較，深得上司賞識及同袍的喜愛，惟她猝然而逝，遺下丈夫及三名子女。

事件中殉職的39歲高級關員黎志恒則為熟練的舵手，負責駕駛巡邏艇，事發時他隨高級關員吳詠敏執行反走私巡邏任務，惟巡邏艇在沙洲水域被一艘「沒有航行燈的船隻」碰撞後瞬間翻沉，被困船艙內，獲救時已陷入昏迷，送院後證實不治。

至於26歲的海關關員黃焯梆，亦是隨高級關員吳詠敏執行反走私巡邏任務，事發時他負責觀察及監視附近水域的走私活動，但巡邏艇在沙洲水域追截一艘走私凍肉鐵船時發生碰撞後翻轉，被困船艙內，獲救時已陷入昏迷，亦送院後證實不治。

今年1月21日晚上，海關一艘淺水巡邏艇於沙洲對開海域追截走私船時翻沉，釀成3死2傷，今次是海關執勤以來死傷最嚴重的事故。事故引起外界關員執勤安全的憂慮，有資深關員更指海關挑選船員時不設「水試」，學院亦沒有游泳訓練，部分正式關員甚至主管更不會游泳，擔心關員倘墮海難以自救。

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