救救孩子｜專家教家長4招防學童手機成癮 父母以身作則最重要

沉迷手機遊戲的14歲單親學生因違反校規在上課時玩手機遭記缺點，之後疑承受不了壓力跳樓自殺，令人婉惜。臨床心理學家葉妙妍認為雖然「校有校規」，對犯錯學生施罰無可厚非，但若犯錯學生有家庭或情緒問題，教師在處分的同時應給予學生適當情緒輔導甚至交予學校社工跟進，以紓緩其情緒。對於學童沉迷玩手機及手遊情況越來越普遍，葉建議家長應採4招防止年幼子女沉迷，包括盡早介入並與孩子「約法三章」限制玩手機時間，葉認為更重要的是父母要以身作則勿做「低頭族」，否則向孩子施教時難有說服力。

葉妙研建議要防止年幼子女沉迷手機，可採用如下四招：

●第一招：盡早介入，與孩子約法三章

葉認為必須在孩子開始使用手機或玩手機遊戲之時，即尚未沉迷之際，便要與孩子約法三章，包括講明「甚麼時間可以玩手機？」、「每日玩手機上限時間為何？」以及「要完成義務（如溫書或做功課）後才可玩手機」。讓孩子明白承諾的重要性，以及凡事要有節制、不能沉溺；

●第二招：父母應助孩子培養興趣或運動，以代替手機或打機

葉指要避免孩子沉迷手機及手機遊戲，可考慮為他們培養一門興趣，讓孩子可以從中學習及打發時間，代替玩手機或打機。這興趣可以是運動、畫畫、樂器又或是任何正常的嗜好。家長也應盡量在假日陪孩子作親子活動如郊遊，以改善關係；

●第三招：父母應以身作則勿做低頭族

不少父母在責備孩子沉迷手機遊戲的同時，其實父母自己亦是常玩手機的「低頭族」，葉指這情況不理想，在說教時也沒有說服力。她建議父母應以身作則，減少玩手機的時間，以騰出空閒時間與子女傾談或作出教養；

●第四招：留意孩子沉迷手機是否因遭受欺凌或生活不如意，要對症下藥 葉指出，不少學童沉迷手機遊戲，其實很可能是因生活不如意，例如功課或成績追不上、在學校人際關係出問題甚至遭人欺凌，故藉着玩手機遊戲暫時忘卻現實生活的困擾。故家長應問清楚沉迷手機的孩子，了解他們沉迷背後的原因是否生活或學業上不開心，這才可對症下藥做到治本，徹底解決問題。

至於近年屢次有學童因違反校規被校方處罰，其後甚至因不堪壓力自殺，葉妙妍則認為難簡單作出批評，因「校有校規」，若學校能做到賞罰分明，對犯規學生作出處分也是合理。但她認為，校方應要留意犯錯學生本身會否因家庭又或是情緒問題受困擾，若是的話，老師應予輔導又或是轉介給社工跟進。學校方亦應重視生命教育，教導學生正確的人生觀。

家長平日則應盡力聆聽子女的心聲，建立良好的親子關係，令子女信任自己、在犯錯或遇困難時願意開口向父母求助，這可有助避免不幸事件的發生。

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