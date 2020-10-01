醫療事故｜金屬導管留體內可感染細菌 資深心臟科醫生：唔應該發生應可避免

在朱伯離世前5日，他的家人獲醫生告知其體內有一條由大腿至心臟、40厘米長的遺留金屬導管，須倉卒轉院做手術以取出該條金屬導管。當時手術雖可成功取出金屬導管，但朱伯在術後兩日仍因敗血症所致的多重器官衰竭而不幸離世。朱伯兒子不禁質疑朱伯之所以會患上敗血症是因該條金屬導管所致，亦對金屬導管的由來充滿疑問，惟院方及醫療報告均沒有對這些問題作清楚解答。《蘋果》訪問兩名資深心臟科醫生，根據醫療報告的內容，他們皆推斷該條遺留金屬導管本作「開路」之用，引導「中央靜脈（監控／灌注）導管（三腔式）」（triple lumen catheter）（下稱「中央靜脈三孔導管」）順利由大腿通往心臟位置。中央靜脈三孔導管主要用作監測心臟及提供藥物，金屬導管則會在替其「開路」後被取出，估計有醫護人員忘記進行此步驟，引致是次醫療事故。兩名資深心臟科醫生都不認為該條遺留金屬導管是導致朱伯患上敗血症而亡的主因，惟曾任法醫的馬宣立表示，若病人情況不理想且處理不善，不能排除該條遺留金屬導管增加朱伯患上敗血症的風險。

翻查朱伯的醫療報告，聯合醫院的醫生曾在上年8月27日於朱伯的股靜脈置入中央靜脈三孔導管為其當時已衰竭的心臟提供支持。中央靜脈三孔導管是一條膠喉導管，主要用作量度心臟血管的壓力和注射藥物，在靠近心臟位置一端有三個位置可作量度壓力和注射之用，另一端則會接駁於體外放置的監測儀器，並連接用作消毒的器材。醫生會視乎病房設備和手法，選擇不同方法置入中央靜脈三孔導管於人體內，例如先在頸部或大腿內側導入一條金屬導管在血管內「開路」通往心臟，再憑超聲波檢測或經驗及順暢程度（兩種也是合格做法）來確定金屬導管是否順利到達心臟附近位置。確認金屬導管到達目的位置後，醫生便會將中央靜脈三孔導管沿着金屬導管引導至心臟附近位置，其後便會馬上直接取出金屬導管，中央靜脈三孔導管則留在體內作監測心臟及提供藥物之用。但過程中醫生有機會因大意而導致金屬導管遺留在體內。

有資深心臟科醫生表示此類型意外頗為常見，若果進行此步驟的醫生「經驗唔係好多，又喺病人危急嘅時候去做」，因事後須緊急使用中央靜脈三孔導管注射藥物，有機會因而忙中有錯遺留用作導引的金屬導管在病人體內。金屬導管在8月27日遺留在病人體內，至9月1日才進行移除手術，但資深心臟科醫生指，根據醫療報告的內容，「冇因為呢樣嘢（遺留金屬導管），或者做多次手術而整衰個病人」，因朱伯在8月27日前的情況已十分不理想，「做完（搭橋）手術（8月13日）之後都係非常之差，要插返呼吸喉」。不過他亦稍嫌院方過早將病人轉往聯合醫院，更理想做法為在伊利沙伯醫院觀察和治療更長時間後，待病人穩定才轉院。另一名醫生亦補充指相信遺留金屬導管與病人患上敗血症無關，「嗰條鋼線應該就sterile（無菌）、乾淨嘅，就算留喺裏邊呢，應該唔會導致細菌感染嘅」。

惟香港大學醫學院病理學系首席臨床講師、資深法醫馬宣立指出，金屬導管遺留在人體內情況並不理想，有機會出現細菌感染，繼而導致傷口受感染，甚至發炎。若果病人當時的情況持續轉差且醫護人員處理不善的話，不能排除該條遺留金屬導管導致朱伯增加患上敗血症的風險。

根據朱伯以往的醫療紀錄，資深心臟科醫生指朱伯因長期患有冠心病及曾進行通波仔手術，心臟狀態本已不甚理想，「雖然佢60幾歲唔係好老，但個心臟好似80、90歲咁」，故進行搭橋手術死亡率可達30%至40%。此外，朱伯在首次搭橋手術後曾需進行插喉治療，醫生認為朱伯的死亡率在那時已達七至八成，若負責的醫生在當時已告訴病人家屬相關情況，「咁個病人家屬就會感覺良好啲」，不會對朱伯的離世感到過於突然。他指在今次醫療事故中所有相關醫生「都係做咗應該做嘅嘢」，惟他們與病人家屬的溝通情況並不理想，遺留金屬導管的情況亦「唔應該發生，應該可以避免」，故希望他們將來可嚴格執行程序，減少遺留事故再次發生的機會。

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