尖沙嘴地窂吧開通宵 逾100酒客涉違《限聚令》

昨晚中秋佳節，加上疫情放緩，多項防疫措施可獲放寬，夜店可營業至午夜12時，不少市民昨晚選擇到酒吧慶祝，與三五知己歡度佳節。不過，尖沙嘴一間酒吧，卻涉嫌違規通宵經營遭揭發，大批警員及反黑組探員今晨掩至將酒吧封鎖，發現店內有逾100名酒客，全部人涉違反《限聚令》，正被警方截查。

涉事酒吧為尖沙嘴麼地道36號一間地窂酒吧，警方巡查期間揭發地窂酒吧涉嫌違規經營。清晨6時許，大批軍裝警員及反黑組探員去到酒吧調查，發現酒吧內仍有逾100人在店內消遺，於是將所有人扣查在酒吧內，並將酒吧出入口封鎖。

至早上8時許，陸續有酒吧顧客獲准離開酒吧，據悉他們在店內均被警員登記個人資料，並因違反《限聚令》被票控。涉事酒吧目前仍被警方封鎖，門外仍有大批警員把守。

另外，在警方調查地窂酒吧時，警方同時接獲有可疑持槍男子在附近棉登徑出沒，大批警員立即趕往棉登徑處理案件，氣氛緊張，但最終未有任何發現。

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