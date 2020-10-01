醫療事故｜公院全年進行至少600宗搭橋手術 須十年以上經驗心胸外科醫生操刀

朱伯於去年8月進行俗稱心臟搭橋手術的「冠狀動脈繞道手術」（Coronary artery bypass surgery, CABG），該手術香港成功率甚高，有醫生指在手術期間的死亡率僅約1%，亦有數據顯示病者在手術後30日的存活率高達98%以上，故朱伯在手術後一個月內因併發症而亡十分罕見，家人亦對朱伯術後突然離世感到不解。其實，搭橋手術和通波仔（冠狀動脈成形術）同為治療冠心病的常見手術，但在香港而言，市民多選擇創傷較小、屬微創手術的通波仔，一般只會有病情複雜或嚴重的患者才接受開胸搭橋手術，現時兩者比例是九比一。

心胸肺外科專科醫生鍾少石指，估計全港公立醫院每年大約進行600至800宗搭橋手術，通常由有超過十年心胸外科手術經驗的專科醫生執刀。他補充，需進行搭橋手術的冠心病患者主要有三大類，分別是曾進行通波仔但血管阻塞復發的人士；本身心臟其他部位如心瓣有問題兼且出現血管阻塞的人士；以及多條血管嚴重阻塞並同時患有代謝綜合症（如糖尿病）的人士，當中以第三類型的患者為主，「因為香港嗰個糖尿病嗰個比例都相當高」。

在手術方面，鍾醫生指病人先會被麻醉，然後醫生會在病人體內擷取一段血管（如大腿內側表面的靜脈或左內乳腺動脈），再停止病人心臟跳動，並使用人工心肺機維持體外血液循環；接着，醫生會將早前擷取的血管接駁主動脈和心臟表面的冠狀動脈，令血液不受閉塞的血管影響而繼續流動，「好似我哋做一條天橋就由嗰個主動脈搭去心臟面頭嘅血管」。

搭橋手術一般需時4至6小時，過程中須打開病人的胸骨，鍾醫生表示外國的一般數據為3%至3.5%的即時死亡率，當中包括一些高危和急症個案；若病人身體健康且之前未曾進行過通波仔或搭橋手術的話，平均死亡率則在1%左右。香港兩所教學醫院亦曾進行相關統計，整體死亡率約為1%至2%，死亡個案則以75歲以上的病人為主。此外，香港心血管介入學會在2010年曾公佈數據，指病人在搭橋手術後30日的存活率可高達98.2%，一年後的存活率亦達96.4%。

醫生進行通波仔和搭橋手術的目的都是希望可治療病人的冠心病，惟不少人都因搭橋手術須開胸而有所誤解，以為其風險十分高，但由上述數據可見這種想法其實並不成立。鍾醫生不諱言搭橋手術的創傷性的確較高，病人在術後所需的復原時間亦較長，但通波仔對高危病人而言只屬一個「buy time」的治療方案，有研究亦顯示患有代謝綜合症（如膽固醇高和血糖偏高）並同時有多條血管嚴重阻塞的人士，在分別進行搭橋手術和通波仔手術後，前者 / 進行搭橋手術的人士再次因心血管阻塞而入院的次數會較後者 / 進行通波仔手術的人士為少。故此，鍾醫生希望社會大眾對心臟搭橋手術的認識加深後，港人進行搭橋手術和通波仔的比例可由九比一，變為與外國相近的七比三，只因「呢個（九比一比例）就唔係咁健康嘅」。

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