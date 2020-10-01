醫療事故｜手術成效監察計劃神隱 病人組織斥醫管局「斬腳趾避沙蟲」

公立醫院多次發生醫療器材遺留病人體內事故，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，公立醫院接二連三發生遺留事故「其實係唔可以接受」，更認為今次朱伯事件上，院方可以「再做得積極一啲，去協助返死者家屬」。醫管局過去每年公佈的「手術成效監察計劃」，自2019年起已不再對外公佈相關數據，令人質疑醫管局是否隱瞞「斬腳趾避沙蟲」。

今年7月，《蘋果》曾報道75歲的梁伯於去年11月在伊利沙伯醫院接受開胸二尖瓣置換手術後，竟在8個月後發現20厘米金屬線遺留體內。朱伯家人看過相關報道，得悉原來其父遭遇一再發生，質疑公立醫院未有汲取亡父事故的教訓，感到不滿。彭鴻昌指，這兩宗遺留事故都不能接受，院方和醫管局有需要從整體角度審視事件，以避免類似情況再發生。

朱伯兒子曾表示自己想向院方作出投訴，惟當時醫院以死因庭尚未作出指示而將他拒諸門外。彭鴻昌指出，但凡涉及到死因有可疑的個案，醫院或死者家屬都可以向死因庭呈報，死因庭繼而會進行死亡調查和死因研訊，當警方得出調查報告後，死因庭會再決定是否仍須進行正式的死因研訊。彭鴻昌表示，若果真的需要進行死因研訊，「有可能係要去到譬如兩三年嘅時間，先至可以正式開到庭」。有見及此，他認為院方可以提供更多支援予家屬，「等佢清楚知道個程序上原來要等幾耐時間，每一個步驟其實需要做啲咩嘢」。

公眾一直關注公立醫院的手術失誤事故，醫管局自2008年起引進《手術成效監察計劃》（下稱《計劃》），收集和分析設有外科手術部門的公立醫院之手術成效數據，並每年公佈相關數據。《計劃》所包含的17間醫院中，最令人印象深刻的當屬屯門醫院，因該院曾連續7年表現低於標準，一直被《計劃》歸類為較遜色的組別，甚至被傳媒稱為「地獄醫院」。

惟自2019年起，醫管局不再對外公佈《計劃》數據，令公眾和傳媒無從知曉各公立醫院外科手術部門的表現。彭鴻昌表示，就他所知，因部份前線員工若被評為差過預期，「都會唔高興，咁即係都會令到有啲醫護人員幾抗拒」，故醫管局在2018年後改變做法，不再將《計劃》數據對外公佈而改為只供內部參考之用。他認為公立醫院所使用的資源為公共資源的一部份，「應該要公開畀公眾去知悉，（醫管局）亦都有個責任要引導公眾合理地去理解嗰個報告意義」，不應因公眾有誤解及內部員工有壓力而改變做法，「有啲係好似斬腳趾避沙蟲咁樣」。他補充指適當的公眾壓力可令公共醫療服務有所改善，亦會造成一個契機令醫管局總部意識到哪一間醫院需要更多支援。他更建議當局若果有資源的話，《計劃》可擴充至如深切治療部等部門，「呢啲其實都係值得去做嘅」。

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