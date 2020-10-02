中秋翌日@城門水塘｜市民逼爆勁熱鬧 中秋後隨地見蠟迹

今個中秋節，不少市民都可連放4日假，慶祝節目可謂排到密密麻麻。今日中秋節翌日假期，不少人的節目選擇到郊外呼吸新鮮空氣，其中在荃灣城門水塘，一大朝早便人山人海，水壩通道更逼得水洩不通。

現場所見，城門水塘地上佈滿中秋節「遺迹」，周地都有市民昨晚中秋賞月後的蠟燭及蠟迹，有些蠟燭更貼在水壩圍牆的牆身，此外地上亦遺下市民煲蠟後燒至焦黑的金屬罐，其他如膠水樽及飲料包裝紙等垃圾更不在話下，隨處可見。

張小姐今早帶着6名小朋友到城門水塘行山，「冇乜嘢做咪行吓，今日都好好天，見到地下好多垃圾，山嗰度就冇」。

羅小姐則與7名朋友，分開4人一組到城門水塘行山，沿途見到煲爉痕迹，直指「大煞風景，唔應該咁做囉，做嗰啲都唔知乜人嚟，好冇公德」，認為市民應該「帶個袋嚟裝返啲垃圾走」。

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