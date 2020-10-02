中秋@貝澳｜沒有內地大媽 真正屬於香港人的貝澳

中秋節撞正國慶，四日連假首日的中秋晚上，貝澳泳灘人迹罕至。皆因疫情之下，沒有內地自由行來港，加上多個康文署屬下泳灘及營地均全面封閉，昔日黃金周海灘人山人海、營貼營的境況已不復再。露營人士亦驚嘆：「今年海灘難得平靜！」

限聚令下，康文署宣佈不開放全港泳灘以防人群聚集，《蘋果》昨晚到露營勝地之一的貝澳泳灘，發現營地及泳灘範圍全面封閉，更圍上重重鐵欄，以禁止市民進入，不過傍晚起已有少數露營人士不理告示，跨過圍欄走入沙灘紮營準備賞月。記者現場所見，貝澳海灘帳幕不足10個，主要是前來賞月的一家大細及青年人。

場地保安不時巡查，遇上有人闖入營地或海灘，均會作出勸喻，提醒露營人士離開或將帳幕搬到康文署管理範圍以外地區。有保安直言，今年的中秋與往年不一樣，「唔好同上年比，上年個環境好又冇病，家下4個人（聚集）唔戴口罩都犯法」。

中五生Victor及Kenny趁中秋佳節，約齊5位班中好友前往貝澳露營。Kenny透露，如果未來公開試失利便會到加拿大升學，屆時便要隔着電話與一班好兄弟見面，只能「千里共嬋娟」，因此份外珍惜能夠相聚賞月的機會。

他們表示，一行人原本相約入長洲渡假，惟所有渡假屋均已爆滿，只好轉戰露營。Kenny坦言，疫情期間縱使到郊外行山亦到處是人，今日到達貝澳看到沙灘的人流稀少，亦感到十分驚訝，「可能因為保安趕得好犀利，佢又封咗個沙灘，我哋都只可以喺呢個灰色地帶紮營」。

由於營地關閉，廁所及沖身設備亦不開放，Victor直言這樣的確不太方便，並打趣地道：「我哋帶咗濕紙巾擦身，同埋帶定啲水樽......！」他們沒有準備燈籠及應節食品，只帶備食水、爐具及一些火鍋配料，準備圍在一起打邊爐解決晚餐，五人更異口同聲說：「都係旨在約埋一齊傾吓偈，有冇月餅都冇所謂。」Victor坦言，這年中秋特別難忘，沒有自由行的黃金周，反而讓他們樂得清靜，可以好好觀賞明月、聆聽浪聲，享受好友共聚的中秋。

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