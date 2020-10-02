陳同佳開腔｜獨家｜陳爸爸：會同佢一齊去台灣

對於潘媽媽連日奔波向傳媒大控訴，更多番要求陳同佳盡快赴台自首。陳同佳今日以錄音作回應，但被質疑錄音是偽造，並不是其本人，《蘋果》晚上找到陳爸爸確認，他斬釘截鐵說：「同佳呢，係自願同埋係真確嘅！」他更強調，自己是支持兒子赴台自首的決定。

至於潘媽媽曾公開表示，如果陳同佳願意去自首，會親自為他求情。陳爸爸對此表示「好感恩、好感謝潘太」，並坦言：「希望佢（潘太）畀同佳一個自新改過嘅機會！」

陳爸爸更為兒子澄清，指兒子一直都想到台灣自首，而且更曾多次主動向管牧師查詢有關安排，但礙於疫情才遲遲未能出發。他更透露，兒子對自己所做的事一直感到內疚，而作為父親的他亦很希望兒子承擔自己的責任。

對於台灣台陸委會發言人重申，台灣刑事警察局與香港警務處已建立「單一聯繫窗口」，讓陳同佳隨時到台灣面對司法。陳爸爸稱只要手續辦妥便會起行，而他跟太太亦很希望陪同兒子一起赴台，但是否切實可行，他稱要視乎情況：「要睇返台灣個政策上面，容唔容許我哋過去囉！」

在潘媽媽發出10月23日的最後限期下，陳同佳留港還剩下21天，一家三口可以團圓的時間所餘無幾，陳爸爸稱自兒子出獄後未曾到過安全屋探望，在餘下的日子，他直言很希望可以跟兒子有團聚的機會，但無奈的是這些機會還是要「視乎番個安排」！

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