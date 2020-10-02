失魂男警10.1執勤失行動呼號卡 遍尋不獲

警方表示，一名隸屬新界南總區刑事部的男警報告，指昨日10月1日在荃灣及銅鑼灣執勤期間，意外遺失其行動呼號卡。警方接獲遺失裝備的報告後，立即展開調查及到現場搜尋，惟未有發現。案件列作「遺失政府財物」，由有關人員所屬單位跟進調查。警方呼籲市民如拾獲有關物品，應立即致電999或把物品交到就近的警署。

網民昨日10月1日發起「月夕行動」，警方如臨大敵，就此部署大批警力於銅鑼灣、荃灣、屯門，甚至獅子山郊野公園等地巡邏戒備，整個城市於中秋夜猶淪戒嚴。整日行動，警方共拘捕全港多區共拘捕65男22女，年齡介乎13至65歲，涉嫌參與未經批准集結、藏有攻擊性武器、在公眾地方行為不檢、藏有仿製槍械、未經許可入口戰略物資、無牌管有無線電通訊器、未能出示有效身份證明文件、藏有工具可作非法用途、阻礙警務人員執行職務等。警方亦向20名違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的男女發出定額罰款通知書。

警方於去年10月底宣佈，為保障警員私隱，日後警察處理示威時，會以行動呼號作身份識別。不過，警方從來沒有正式宣佈會修改或豁免《警察通例》的相關條文，意味警察理論上仍有責任向市民出示委任證和提供警察編號。然而今年6月一宗司法覆核案件的審訊，披露警方原來早於去年11月底，已正式豁免了《警察通例》部份涉及展示委任證和警察編號的規定，但公眾並不知情，警方事後亦沒有正面回應。

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