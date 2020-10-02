10.1遊行｜警多區拘86人 今早陸續獲准保釋

網民號召10.1「月夕行動」，警方派出約數千防暴警在多區佈防，昨午在銅鑼灣崇光一帶防暴警截查市民，並要求在附近擺設街站的人士離開，並在東角道設封鎖區，阻止記者走近拍攝被截查人士，截至昨晚多區共有至少86人被捕。其中74人包括4名區議員涉嫌於銅鑼灣區參與未經批准的集結，包括東區區議員李予信、中西區區議員梁晃維、沙田區議員黎梓恩及陳運通，大部份仍被扣留在北角警署；其餘被捕人分別涉嫌觸犯管有攻擊性武器，未能出示有效身份證明文件，管有偽造身份證，在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等罪行。此外，警方昨日共票控20人涉嫌參與受禁羣組聚集，違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》。

約60名被捕者家屬得知親人被警方拘捕後，凌晨陸續趕至北角警署門外通宵守候，有區議員助理搬運大批膠凳到場，擺放在警署外街道上，供家屬坐下休息。

一對堂兄妹昨午到中環食飯行街，其後前往銅鑼灣看傢俬後，在百德新街遭警員截查及影相，堂兄被防暴警拘捕帶到北角警署。姓余堂妹表示，昨晚8時由區議員協助將飯盒送入警署給堂兄，對於堂兄無端被捕氣憤難平，覺得好荒謬同憤怒，「今時今日香港點解搞成咁樣呢！」

至凌晨4時許，陸續有被捕市民獲准保釋，當中包括一名患有中度智障的人士，以及部份未滿18歲人士。凌晨4時半，東區區議員李予信及中西區區議員梁晃維同樣獲准保釋。

早上11時許，仍有大批家屬在警署門外等候，多名被捕人士陸續獲准保釋並離開警署。東區區議員黎梓欣於警署門外守候，她向《蘋果》表示，昨日東區區議員獲警察公共關係科告知，被扣帶返北角警署的被捕人士包括53男20女，以及4名區議員。由凌晨4時許截至早上11時，約有50名被捕人士獲准保釋離開，惟目前沙田區議員黎梓恩及陳運通則仍未能保釋離開警署。

東區區議員李予信獲准保釋後於社交平台上發文「報平安」，他表示對於被捕令他人擔心感到抱歉，又指被拘留期間想起自己小時候很喜歡中秋節，惟今年中秋節卻被警方無理濫捕，還被誣蔑擾亂秩序。他直斥「極權橫蠻的凌霸，永不會得到人民由衷的尊重」。

他又提到，扣留期間身旁有一名被捕人士只懂英語，惟整個北角警署沒有一個警員能用英語跟該名被捕人士落口供，「竟然要他留待明天翻譯官到場才可處理，他還要失去更久的自由，這簡直是香港的恥辱￼￼」￼。

接近中午12時半，沙田區議員黎梓恩、陳運通，以及餘下的被捕人士亦獲准保釋，目前警署內剩下一名泰裔港人仍未獲釋。

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