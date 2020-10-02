土瓜灣女童過路被的士撞飛 家人睇漏一眼就出事

一名57歲姓林的士司機，下午近5時沿土瓜灣下鄉道行駛，當駛至近下鄉道36號一處菜檔時，突然撞倒一名正在過路的4歲女童。女童後腦擦傷但清醒，警方接報到場後，隨即安排救護車將女童送伊利沙伯醫院治理。

有停泊在現場車輛的車Cam片段，清楚拍攝到事發一刻。片段所見，受傷女童由兩名相信是父母的男女所帶領，身旁還有一名身穿同一款式衣服的女孩，相信是受傷女童的姐姐。事發前，一家四口在路旁商議事情，姐姐由母親看管，而妹妹則由父親負責，然而父親雙手均拿着餸菜，無法騰出雙手牽着妹妹。

至事發一刻，母親帶着姐姐過路，而父親和妹妹則未有跟隨。母親和姐姐過路後，妹妹打算追上她們，遂將手上燈籠遞給父親，自己單獨一人跑過馬路試圖跟上，惜妹妹和父親均未發現後方有的士高速駛至，釀成悲劇。妹妹被的士撞飛數米倒地，一家人目睹意外後大驚，立即抛下手上餸菜查看傷勢，亦有途人見狀上前協助。

目前案件仍在調查中，暫時未知女童目前傷勢如何及的士司機是否被捕。

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