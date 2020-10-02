醫療事故｜長期病患者屬敗血症高危群組 居十大死因第9位

朱伯去年8月進行心臟搭橋手術後，竟揭發有金屬導管遺留體內，最終因敗血症及多重器官衰竭離世，終年64歲，家人質疑死因是否與遺留體內的金屬導管有關。衞生署資料顯示，2019年全港共有1,050人因敗血症而亡，於港人十大死因中更長居第九位；有血液及血液腫瘤科專科醫生亦指出，敗血症是由病菌入侵人體所致，「所有嘅細菌，或者所有嘅病毒都可能有機會引致」，其致死率之高和普遍性之廣由此可見一斑。長者、長期病患者以及正在接受化療的癌症病人等免疫力較低的人士均為敗血症的高危群組。

「敗血症（Sepsis）係一個身體對於感染嘅一個反應。」血液及血液腫瘤科專科醫生馬承恩指，不同的細菌、病毒或霉菌進入人體後，人體都會有特定的反應以對付入侵體內的病原體，惟敗血症就是一個「誇張咗嘅反應」 ，導致身體出現持續發燒、呼吸急促和心跳加快等症狀。他指，一般而言醫生會為病者進行抽血檢查及培植血樣本，以確認病人是否患上敗血症對症下藥。

敗血症的高危群組包括長者、長期病患者和正在接受化療的癌症病人等免疫力較低人士，年輕和身體強健的人士較少患上敗血症。馬醫生表示，治療方面，一般醫生會先為病者注射抗生素以控制病菌。若病人持續惡化，敗血症便有機會變為死亡率高達50%的敗血性休克（Septic shock）；屆時病人的血壓會過低，醫生須協助病者維持正常血壓，，如注射強心藥。一旦病者情況沒改善，有機會因多重器官衰竭而亡。

馬醫生補充，預防敗血病最佳方法是維持良好個人衞生，減少病菌入侵身體機會，但部份屬高危群組的人士亦可注射如肺炎鏈球菌和流感的預防針，「減低呢啲細菌、呢啲病毒嘅感染」。馬醫生特別提醒病人在感到不適時便須盡快求醫，因若真的患上敗血症，病人有機會在入院24小時內有生命危險，「就唔好喺屋企話觀察喇......因為（治療敗血症）時間好緊要！」

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