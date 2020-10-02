中秋@塔門｜塔門大草地逾20帳幕 100人紥營賞月

一連四日的中秋假期，不少市民到郊外親親大自然，其中被譽為「小墾丁」的西貢塔門一向是行山露營熱點。《蘋果》在中秋夜到塔門視察，發現儘管疫情依然肆虐下，塔門大草地仍有20多個帳幕，接近100人紥營賞月，有人坐在摺椅、拿着紅酒、在海風中欣賞面前遼闊海洋、有情侶在草地喁喁細語、或合力紥營，惜入夜後烏雲蓋過了月光，也有不少市民擔憂下雨；到了12時許，烏雲漸散，市民終如願賞月。

塔門月光下有盧氏一家，他們三口首次在中秋露營，對今年的中秋節甚是感觸，盧爸爸勉勵「香港人加油」。他指過去亦曾與家人到過塔門露營，發現地方環境清幽，可以抒發壓力，便計劃今年中秋登島露營，過一個另類中秋夜。他更語重心長說，過去一年香港人經歷政治動盪及武肺疫症，長期處於沉重無助的情緒，隨即說「香港人加油」，希望港人不要被困境打倒。

有市民更指到塔門露營，會遵守「限聚令」，為尋找合適營地，Alison昨早11時已到塔門「霸定頭位」，她笑言政府露營用地關閉，估計會有不少人早到霸位，無計可施才一早來「Set場」。

大專生阿峰第一次來塔門露營，他指自己與友人會做好防疫措施，如營與營之間相隔會遠一點、在活動範圍走動會戴上口罩，「希望玩得安全又會開心」。

面對疫情打擊，塔門露營租借用品店及新漢記海鮮飯店，兩店舖負責人均指對於10.1中秋假期的生意預算「無咩預期，都係慘淡」。

塔門新漢記海鮮飯店以海膽炒飯及炸墨魚丸馳名， 惟負責人藍太嘆道「呢一年生意直頭慘淡」，營業額自疫情再跌7成。藍太指，飯店主要以遊客為主，更與不少旅行社有合作，自去年反修例運動起，生意開始下跌，近半年疫情嚴峻，平日的塔門更是杳然人煙，生意比起上年6月大跌7成，只好靠特別假期或星期六日，生意才稍為回升。藍太又指，過去並沒有任何訂台服務，只做街客，加上只做午市，「都試過全日得兩台客」，更形容每次假期的到來如久旱逢甘霖。藍太希望10.1中秋假期的行山露營客，能到餐廳光顧，但「一切都要睇天氣做人」。

露營用品租借店舖負責人譚先生則表示，生意比往年少了3分之2，但預計10.1中秋假期生意或會回升。除了露營用品租借，譚先生更會有獨木舟租借服務，他表示往年平均每天有30套用品租借，而今年只得約10套，生意少了3分之2，幸得有獨木舟租借，生意可勉強維持。對於10.1假期生意，譚先生認為生意沒有太大增長，「只係會比平日好啲咁」，由於疫情仍然肆虐，市民比過往注重衛生，雖說店舖內的露營用品有多重消毒，惟市民仍會有疑慮，所以他形容生意「係會回升嘅，但唔會多囉」。

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