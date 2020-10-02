中秋夜祥華邨躁漢當街打老婆 普通話大嗌「我要她死」

中秋理應人月兩團圓，但粉嶺祥華邨一名男子，竟在街頭揮拳毆打妻子，其間扯頭髮、勾拳及腳踢等招數盡出，又揚言要殺死對方。

事發於周五（2日）凌晨零時許。有街坊目擊情況，指一名穿白衫的男子懷疑醉酒，在粉嶺祥華邨的士站附近與妻子發生爭執，其後白衫男突然動手一直追打妻子，又趁妻子逃跑倒地之際，補上一腳，踢向對方胸口，之後更揮拳毆面及身體至少7下。附近途經的市民見狀，立即上前喝止，又高呼「喂！做咩打人呀」。

有熱心市民將白衫男試圖拉開，阻止他再毆打妻子，但白衫男繼續破口大罵，甚至出手扯妻子的頭髮長達近半分鐘，一直不肯放手。有市民不齒白衫男的行為，質問他「點解要打女人」，但白衫男竟爆粗指罵「我打老婆關你X事呀」，之後又用普通話表示「我要她死」。未幾白衫男突然倒地，而一直拉住他的市民亦連帶跌倒地上。

警方表示，凌晨近1時，粉嶺新祥華邨一名36歲姓吳男子，懷疑因感情糾紛，在新運路襲擊其41歲姓劉妻子，並將妻子價值約4,000元的電話毀壞，其後離開現場。警員接報到場，發現妻子頸、臉及手受傷，安排救護車將她送北區醫院治理，其後警員上兩人寓所調查，發現姓吳男子在單位內，遂將之拘捕。目前案件列「襲擊致造成身體傷害」及「刑事毀壞」調查，案件交由大埔警區刑事調查隊第8隊跟進。

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