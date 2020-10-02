公院醫療遺留事故3年46宗 病人家屬：原來有其他受害者

公立醫院再次爆出醫療失誤事故！一直受心臟病困擾的朱伯，去年8月因胸口痛到醫院求診，其後確診3條心臟血管栓塞需進行開胸搭橋手術救治，惟術後兩星期健康惡化。留醫兩星期後醫生竟發現體內遺留一條40厘米長的金屬導管，需再動手術取出。可是手術後兩日，朱伯不幸去世。今年9月初，朱伯去世滿一年，家屬不滿院方一直未交代金屬導管遺留體內原因，質疑導管遺留體內與父親死亡有關。其實近年本港公立醫院多次發生遺留物件在病人體內個案，朱伯個案是過去3年46宗同類遺留個案的其中一宗，有心臟科醫生表示，遺留金屬導管「重複發生好多次」，認為同類事件「唔應該發生，應該可以避免」。上月初，朱伯長子在亡父墳前表示要為父親討回公道，更希望當局檢討，不要再發生同類不幸事件，「唔可以用大意嚟形容，我覺得係一個好嚴重嘅失誤 ！」

朱伯的遺照仍放在家中大廳，前面放着孫兒津津親手繪畫、送給在天國的爺爺的心意卡，離世一年的朱伯已入土為安，但朱家傷痛仍未撫平，早前家人看到《蘋果》報道一名老翁接受開胸二尖瓣心臟手術後竟遺下20厘米金屬線在體內達8個月，才發現亡父的醫療事故竟再次發生，質疑公立醫院並未吸取教訓，決定將事件曝光，要求醫院交代解釋。朱伯的次子阿勤指會追究到底，「對佢哋嚟講，可能一日處理100個case，但對我嚟講，我爸爸得一個，冇咗就係冇咗，佢一定要出嚟畀返公道我哋。」

家人指，去年8月3日，患冠心病的朱伯因胸口不適到聯合醫院求醫，檢查發現他有3條心臟血管栓塞，其中兩條栓塞特別嚴重，朱伯及家人與醫生商量後同意進行開胸心臟搭橋手術。10日後，手術在伊利沙伯醫院進行。

其子透露，父親性格樂觀，生前任職廢物轉運站主管的他，原計劃手術後退休，弄孫為樂，享兒女福，「佢淨係同我哋講出院想飲忌廉溝鮮奶，佢臨入手術室話依家ready好晒，準備推我入去做手術，醫生話6、7個鐘頭，你哋自己睇時間，出嚟先講啦。」

手術後幾日朱伯情況穩定，家人憶述當時他有胃口，更有講有笑，8日後轉回聯合醫院休養，但情況開始轉差。家人指最初他表示心口痛及腳痺，至8月27日出現肺炎與爆肺，需要使用呼吸機，意識開始模糊。根據家人收到的醫院醫療紀錄，院方當日曾替朱伯照X光，不過未有任何發現。長子Ricky稱，不明白父親為何病情惡化，院方亦無解釋。

3日後，院方再替朱伯照X光及電腦掃描後，竟發現有一條40厘米長、由大髀伸延至心臟的金屬導管遺留在父親體內，其子稱當日到醫院探望父親時，醫生未有主動告知，直至他再三追問才說出情況，令他十分不滿。「我好詫異，40cm其實好長，你唔可能話畀我聽有咁樣嘅一個mistake，醫生佢唔會同我企喺度解釋，佢淨係支吾以對咁樣應酬咗我。」其子紅着眼說。

由於當事態嚴重，聯合醫院安排朱伯翌日轉回伊利沙伯醫院，再於9月1日進行移除金屬導管手術，這是朱伯在短短大半個月內第二次進行大型手術，最後雖然成功取出金屬導管，但手術後朱伯情況持續惡化，已經昏迷不醒，需插喉協助呼吸，一直無法說話，留醫深切治療部。

至9月3日清晨7時17分，朱伯去世，終年64歲，家人指事隔一年，仍然傷心。最難過及不甘心是朱伯接受第二次手術後一直昏迷，未能向家人留下片言隻字便離世，成為永遠的遺憾。

朱伯過身後，家人向聯合醫院及伊利沙伯醫院索取父親的醫療報告，追查為何父親體內留下40厘米長金屬導管卻無人知，以及了解遺留事件是否與死亡有關。

據家人提供的聯合醫院醫療報告，方院未交代金屬導管何時及為何植入朱伯體內，至於伊院的4頁醫療報告中卻提到金屬導管被遺留，是與靜脈導管有關，但沒進一步解釋或說明。今年6月，家人接到死因庭通知，指朱伯死因無可疑，家人其後領取死亡證辦理後事。

上月3日，朱伯去世一年的死忌，朱妻在長子一家三口、次子陪同下到墳場拜祭，他們指雖然死因庭認為父親死因無可疑，但對父親突然離世，家人始終滿腹疑問且求助無門，至今仍質疑該條金屬導管與死因有關，「到今時今日係冇任何醫院嘅人contact（接觸）過我哋，去交代返或者慰問吓，冇喎，即總之過咗身咁就冇咗件事。」

朱家兄弟直言，經過亡父今次事件對香港醫療體系水平徹底失去信心，「睇到你哋嗰個新聞報道之後，真係非常之失望，因為我諗住可能我爸爸一次半次事故，但原來唔係，有其他受害者同樣有咁情況，我諗唔到原來香港醫療會有咁大嘅問題出現 。」

有資深心臟科醫生估計，遺留在朱伯體內的金屬導管極可能是在病人危急下，院方緊急將金屬導管放入身體通往心臟，然後引導注射藥物及接駁監控心臟儀器的另一靜脈導管，以醫治病者。他強調，金屬導管在引導靜脈導管到達心臟附近位置後，應被即時移除。他指，同類事故在本港「重複發生好多次」，現時醫管局已要求全港相關醫生，每一、兩年要在網上重溫相關程序，以減少發生遺留事故。

他估計當日負責朱伯這部份手術的醫生經驗不足，在危急情況下只顧即時用藥，忘記抽出金屬導管，事後亦沒認真填寫醫管局的安全指引清單，「基本上嗰條金屬導管唔會引致病人死亡，但若病人本身已經好差，咁情況下再轉院做多一次手術，情況唔理想。」

基督教聯合醫院發言人昨晚回覆指，病人朱先生於去年八月三日因急性心肌梗塞出現心臟衰竭及肺水腫，當時情況危殆，經本院急症室轉送至心臟深切治療部治理。經醫生診斷需接受血管繞道手術，便於八月十三進行有關手術。

至八月二十一日病人心臟功能仍未改善，導致肺炎、慢性心臟衰竭以及血壓偏低，情況持續危殆。至八月二十七日，病人出現呼吸衰竭，醫護人員為他接駁呼吸機協助呼吸，亦置入中央靜脈導管給予藥物。

三日後病人出現氣胸，進行X光檢查在下腔靜脈發現一條導絲，醫護人員安排緊急電腦掃描確認導絲並沒對靜脈造成損傷，翌日將導絲移除。病人於九月三日離世。醫院估計導絲可能與置入中央靜脈導管有關，相信對病人臨床情況影響非常低。

發言人指，醫院十分關注事件，對病人離世表示難過，部門已提醒醫護人員進行相關手術時的正確程序，並需根據指引小心核對所有程序，避免同類事件發生。發言人指，醫護人員得悉事件後即時向病人家屬解釋及致歉，醫護人員曾聯絡家屬會面不果。

醫院亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處通報個案，並界定事件為醫療風險警示事件，成立根本原因分析委員會，詳細調查事件經過及建議改善措施，並於去年十月二十三日向醫院管理局總辦事處提交報告，有關結果亦已刊登今年一月份的風險通報，讓醫護人員分享個案和相關改善建議，防止日後再發生同類事件。個案亦已轉交死因裁判官跟進。

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