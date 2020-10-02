陳同佳錄音向潘曉穎雙親道歉 最快今個月內到台灣自首 陸委會：一切依法辦理

【10:55】中央社報導指，台陸委會發言人邱垂正回應陳同佳案，指目前尚未收到相關通知，重申刑事警察局跟港方的警務處，已經建立一個「單一聯繫窗口」，如果陳同佳確定要來台灣面對司法，隨時可以透過窗口聯絡，相關事宜已準備就緒，一切依法辦理。而指案件關鍵在於陳同佳真實的投案意願，以及港府的責任感。

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在台灣涉嫌殺死女友潘曉穎的陳同佳出獄近一年仍未按承諾赴台自首，潘曉穎母親最近連番喊話，要求陳同佳盡快自首。今早，陳同佳終親自作出回應，表示最快本月內會赴台自首，同時感謝潘媽媽願為他求情。

陳同佳親自錄音回應自首一事，並於今早9時45分透過管牧向傳媒發佈。「潘爸爸潘媽媽你哋好，我係陳同佳。我再次就曉穎嘅事情向你哋道歉，我返台灣的想法一直都冇改變過，我會請我嘅律師安排返台灣自首嘅事情，請你哋放心。」

一直協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴牧師表示，陳同佳再次向潘爸爸和媽媽表示最大的歉意，並多謝潘媽媽願意為他求情，給他一個改過自身的機會。

陳同佳已通知台灣代表律師聯絡相關部門處理他回台自首的安排，期望在十月份內成行。律師將會於台灣假期後，即下星期一進行安排，有進一步消息再作通知，星期一之前不會接受訪問。

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