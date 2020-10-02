中秋@浪茄灣｜港人打返主場 營友仍慨嘆「香港已變樣」

今年中秋節長假期沒有自由行，以往塞滿大陸遊客的市區和郊野，終於變回香港人的主場。《蘋果》昨晚到全港各個賞月熱點視察，其中位於西貢的露營熱門勝地浪茄灣，就有不少港人露營賞月，不過有露營客坦言，雖然自由行絕跡，換來較寛濶空間，但今年慶節的心情大不如前，風清月朗下，有港人的中秋節願望是祈求「香港變返我哋鐘意嘅香港」。

中秋節入夜後，浪茄灣已有30個大大小小的帳篷紮好在營地及沙灘沿岸，營友以香港人和外籍人士為主，有的悉心佈置帳篷，掛起紙燈籠，有的在地𥱊放上螢光棒應節，月餅、水果、月亮，慶節元素，缺一不可，在漆黑無光的泳灘上，仍然熱鬧。

露營常客高先生與鄭先生今年就選址浪茄灣慶祝，「之前嚟過，覺得呢度係沙灘好舒服，可以露營、釣魚。」由於往年浪茄灣一到假期就插針不入，為怕人多，他們同行的友人昨日早上9時就撲入浪茄灣霸位，「係比預期少人，可能（露營客）同屋企人過或者驚疫情啦。」

他們亦認為與暫停自由行有關，沒有了往年人多熱鬧的氣氛，鄭生反指，「露營梗係想人少啦。」加上疫情關係，人少會比較安心。

能與摰友共渡中秋，高生卻指其實不少人都心情不好，認為慶祝的氣氛平淡，一為疫情，二為社會運動，昨日仍外出過節，僅為輕鬆一下，他只希望香港人身體健康，鄭生聽罷高生提及社會運動，即點頭認同，同時祈願香港能變好，至於何謂變好，鄭生「市民得到想要嘅嘢。」

另一露營客Kay雖已帶齊零食、碌柚、桌上遊戲（Board game）與朋友露營過節，受訪時亦滿臉笑容，但他慨嘆香港已變樣，今年中秋節「冇乜氣氛」，商場欠佈置、街上亦無過節氣氛，就連明月都因密雲乍隱乍現，唯一好處是今年露營「寛濶啲、舒服啲」，「係好大分別，嚟嘅時候路經其他營地，以前係比較多講普通話嘅人，今年就冇。」難得在郊野可以和朋友除罩相聚，Kay除了希望疫情會盡快過去，由衷説：「希望香港變返我哋鐘意嘅香港！」

記者留守至今晨，見到政府外判清潔工到場收走垃圾，他們均指垃圾量較往年少，不願上鏡受訪的清潔工直指，相信與大陸遊客減少有關，「佢哋（大陸遊客）啲意識唔太好，垃圾會周圍扔，香港人意識好啲。」清潔工收集兩至三轉垃圾後已可收工。至早上10時左右，陸續再有其他本地營友和山友進入浪茄灣，繼續享受剩餘的三日假期。

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