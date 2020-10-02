4小時兩宗 天水圍兩人墮樓亡

天水圍嘉湖山莊樂湖居2座，昨晚11時50分，大廈保安員發現有人從高處墮下，倒臥在平台昏迷不醒，於是報警。救護員趕到檢查後，證實事主已不治。警員調查後初步無可疑。

今日凌晨3時43分，天水圍天瑞邨瑞林樓，一名女子從大廈高處墮落一樓簷篷，再反彈至地上，當場證實死亡，警員展開調查，現場遺下衣服及鞋等物品，簷篷上發現一截腿部斷肢，警方正調查女子墮樓原因。目擊事件的街坊呂先生及王先生，趁假期相聚，其後突然聽到巨響，查看後發現遺體倒卧地上，坦言「今晚應該瞓唔到。」

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