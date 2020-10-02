醫療事故｜九旬母白頭人送黑頭人 家人只餘思念促醫院交代

朱伯生前侍母至孝，每晚放工回家煮飯給90多歲的母親吃，原本一家四代同堂，他每逢周末會到長子家中弄孫為樂，視5歲孫兒津津為心肝椗，其子稱原打算父親康復後安排家族旅行，但現時願望落空留下永遠遺憾，特別是津津經常問起爺爺去向，他們只能解釋爺爺已經去世，到了天國，但無知稚兒還問：「我以後咪見唔到爺爺？咁點算呀？」最令人傷感。

朱伯現時長眠於長沙灣天主教墳場，其長子稱，父親去世後他們不敢將死訊告知祖母，怕她受不到白髮人送黑髮人的刺激，直至處理好父親後事，才集合所有家庭成員向祖母坦白。他憶述，當時祖母十分傷感，但仍表現冷靜，只問了兒子去世時是否受到極大痛楚，當得悉兒子去世前一直昏迷不醒，相信未必受太大痛楚，便默然無語。

朱伯生前最愛飲忌廉溝鮮奶，上月3日朱伯死忌日，朱家舉家前去拜祭，當日他們買來一盒鮮奶及一支忌廉汽水，由孫兒津津自製一杯忌廉溝鮮奶向朱伯致祭。當時眾人默站一旁，朱太替亡夫拭抹龕碑的雲石，對丈夫的死因她仍是滿腹疑團，「條鐵線咁長，仲要5日先知道，好人好姐就算你擺條鐵線入血管都死啦，何況佢係病人？」希望有人能夠解答。

長子Ricky坦言，每天都會想起父親，「我好掛住佢，可能佢喺度時唔會咁同佢講，但現今呢刻佢走咗，有時對住幅相都會講好掛住佢，但係冇辦法，人都唔喺度。」

逆境令朱家人更加團結，以及學懂珍惜眼前人，孻仔阿勤更決心要令母親活得快樂，「我哋多咗傾偈，或者大家聚埋時間會較多，有時心裏面覺得好似有一、兩日冇返屋企食飯，要多啲陪吓家人，尤其多啲陪我媽媽，因為佢冇咗個老公，我都想make sure佢開開心心。」

不過現時朱家唯一心結，是希望醫院盡快作出道歉及交代之餘，認真檢討整個流程，以防再有不幸同類事件，發生在其他人身上，不希望再有人受害。

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