陳同佳開腔｜台律師料陳同佳被判監25年 判死緩或囚終身機會微

在台灣涉嫌殺死女友潘曉穎的陳同佳，在港因盜竊及處理贓物罪刑滿出獄近一年，終於在潘曉穎母親最近連番催促下，今早以錄音聲帶表示，最快會在10月內赴台「自首」。不過，台灣律師劉烔意對《蘋果》表示，陳同佳若到台灣，只算是「投案」，不屬「自首」，不能作為大幅減刑的理由。但若潘曉穎家人願意原諒陳同佳，再加上來自香港的求情信，他相信法官不會判處死緩或終身監禁。然而，殺人棄屍在台灣畢竟屬嚴重罪行，劉烔意估計，陳同佳最重或會被判監25年。

劉烔意指出，自首一般是指案件還未偵破前，疑犯主動向警方認罪兼交代行兇過程及動機，到法官判刑時，一般會作為減刑理由，但陳同佳不符合「自首」的條件，只能說是「投案」，法官量刑時會以此作為考慮，但不會是大幅減刑的理由。

劉烔意又謂，台灣實行大陸法而香港實行普通法，處理投案疑犯的法律程序上有一些分別。若陳同佳搭機到台灣，會先被航警拘捕，然後交由檢察官分案，再決定是否收押。若外境人士自動回台投案，沒有湮滅證據或潛逃風險的話，一般都不用收押，會讓他保釋，但會限制再度出境。

至於案件何時交由法庭審理，劉烔意表示，若案件單純，快則一周以內，疑犯就能上庭受審，但若案情複雜，可能一、兩年都未必能夠開審。劉認為，只要陳同佳回台投案後，願意配合及主動交代案情，相信有關審訊程序會很快展開，但若他仍有所隱瞞或未有交代關鍵案情，檢察官便需要再花一段時間調查。

劉烔意還表示，若然潘曉穎家人願意原諒陳同佳，加上陳同佳主動投案，法官在量刑時亦會考慮他來自香港，包括教會的求情信，相信法官不會判處死刑或死緩。事實上，台灣法院近年已很少就這類案件判處死刑，然而，殺人棄屍畢竟在台灣屬嚴重罪行，劉烔意估計，陳同佳最重或被判監25年。

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