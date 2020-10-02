掏空2500粒榴槤核藏13.7公斤K仔 海關拘19歲女子

海關毒品調查科前日（9月30日）下午於長沙灣一個工業大廈展開緝毒行動，於一個劏房單位內發現20個發泡膠箱，箱內裝有榴槤，海關人員於榴槤內撿獲疑似氯胺酮（俗稱K仔），約重13.7公斤，估計市值約640萬元，行動中海關以販運危險藥物罪名拘捕一名19歲女子，明日（10月3日）將於西九龍裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任張文傑表示，海關撿獲該批藏有毒品的榴槤，發現毒販將毒品藏在已掏空的榴槤核內，合共撿獲超過2500粒藏有毒品的榴槤核，以及一些毒品包裝工具。

被捕19歲女子任職售貨員，海關經初步調查後，相信該名女子負責收貨，然後於單位內提取藏於榴槤核內的毒品，再進行毒品包裝及分銷活動。案件仍在調查當中，海關不排除會有更多人被捕。

海關強調，販毒屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬及終身監禁。

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