潘曉穎母親回應陳同佳 ：不必找藉口拖延 送上單程機票讓你安心上路

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，自出獄至今一年仍未按承諾赴台自首。陳同佳今日親自回應潘曉穎母親近日的連番喊話，表示最快本月內會赴台自首，同時感謝潘媽媽願為他求情。潘母得知陳同佳以錄音回應後，向陳同佳說法作出最新兩點回應：

１）陳同佳，你一拖再拖，終於在出獄接近一年、在潘媽媽連續十多日、奔波各大傳媒受訪後，發出一段只有23秒的錄音，但我們有疑問這段錄音是不是你本人，若是，究竟是甚麼時間錄的，是不是你自願的？而且你若是有意自首，為何拖到現在，你有難言之隱嗎？曉穎的事，潘媽媽一直無法釋懷，若你真心誠意自首，希望你拿出男子漢的勇氣，站出來在全港市民面前，透過鏡頭記錄，以此為記！因為潘媽媽不想再次失望。

２）潘媽媽是一個守諾言的人，她之前說好，會為你訂購到台灣的單程機票，及前往機場的交通安排。這點初心，她一直不變，陳同佳，其實你只要登上去台灣的客機，到達後當地警方便會依法查辦，所以你不必再找律師作甚麼安排，再給自己任何藉口拖延。陳同佳，希望你認真反省自己的行為，為自己的過錯負責任，所以若你有確實到台灣的日期，請第一時間通知我們，我們一定信守諾言，替你安排一切，讓你安心上路。我們等待着你的回覆。

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