醫療事故｜術後遺留異物頻生 導管金屬乜都有醫管局懶理

一條40厘米長的金屬導管竟遺留在朱伯體內實在匪夷所思,惟同類遺留事故近年其實多次發生,朱伯事件只屬冰山一角。據過去3年醫管局公佈的《風險通報》,全港公立醫院平均每年發生約15宗遺留事故,3年來則共有46宗同類個案,數字之高令人嘩然。儘管局方會因應每次事故的原因而於通報內作出改善建議,惟同類型事故仍不斷發生。細看這些事故,被遺留物件林林總總,由大至40厘米長的導管,到小至1平方毫米的金屬碎片都有。食衞局曾在2018年公佈數據,指醫管局由2015年至2018年10月一共接獲近450宗醫療事故申索個案,當中有65宗達成和解並需賠償超過5千萬元。連串事故至今仍無改善,令人質疑醫管局未有正視問題。

醫管局自2007年起,每3個月就會公佈於兩個季度前發生的醫療事故,並附有相關改善建議。翻查過去3年的記錄,公立醫院共出現100宗醫療事故,當中有46宗為遺留事故,佔整體醫療事故近5成。每一季恆常出現的遺留事故數目,少至如2018年第一及第二季的1宗個案,多至如2017年第二季的9宗個案,平均每季約出現4宗。在最新公佈的2020年7月通報中,過往常見的醫療事故,如住院病人自殺、產婦發病等個案都未有在今年的第一季度內發生,惟仍有4宗遺留事故在通報內被列出,當中包括一名62日大的嬰兒在接受手術後被發現體內有遺留的導管保護套。

在遺留物品方面,各式各樣的醫療器材和用品都曾「榜上有名」,部份個案亦令人詫異,例如在2018年便有一名患腦腫瘤的病人在進行磁力共振掃描時,醫護人員赫然發現病人腦內有一條被遺留的腦室導管。通報推測該條腦室導管是與之前的腦室外引流程序有關,院方當時因感染風險相對較低的原故,與病人商討後決定於發現遺留後4個月才替該名病人在進行另一手術時取出遺留導管。在2013年亦有一名病人在接受切腸手術後兩個月,因感到腹部疼痛而往醫院檢查,其後發現有一條長達20厘米的引流管遺留在腹部,懷疑是因實習醫生在切腸手術後無意扯斷引流管所致。

部分曾重複發生的事故即使早有改善建議,同類事故依然發生。在2017至2019年發生的46宗遺留事故中,佔最多的為紗布及敷料,共有12宗,當中有4 宗為紗布留陰道的個案。其次為共6宗的金屬碎片,以及5宗、與朱伯個案同類的金屬導管。通報上的建議理應要被確切執行,以免事故再次發生,惟醫管局有否向前線員工正確傳達相關信息,而醫護人員又會否執行通報上的建議亦令人存疑。例如早在朱伯個案發生的一年半前,於2018年第一季曾發生過兩起同樣是金屬導管在「開路」引導靜脈導管到達心臟後未被即時移除的遺留事故,醫管局當年的其中一項建議為「審視部門的臨床程序安全清單」(Review the department’s bedside procedure safety checklist),與朱伯個案在通報上的唯一建議「加強跟隨臨床程序安全指引的重要性」(Reinforce the importance of following the Bedside Procedure Safety Policy)十分類近。由此可見,通報上的建議重複之餘,亦因種種因素(如未被告知相關建議、貪快跳過某步驟)未被醫護人員確切執行,令同類型事故持續出現發生,難免令人懷疑通報在預防醫療事故發生方面是否仍然有效。

醫療事故多次發生,部分受影響的病人和家屬會選擇向醫管局申索以獲得賠償。食物及衞生局局長陳肇始曾在2018年在立法會回應議員提問,指醫管局由2015年至2018年10月一共接獲445宗醫療事故申索個案,其中有65宗醫療事故達成和解,總賠償額超過5千萬元。

