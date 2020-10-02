香島道澳洲駐港總領事官邸遇竊

清晨6時許，位於南區香島道的澳洲駐港總領事官邸，保安員報案指官邸門及窗有被撬痕迹，圍欄亦有損毀，懷疑遭爆竊。點算後損失少量財物。警員正在場調查。案件列作爆竊。

翻查資料，官邸於2015年4月底亦曾遇竊。警方當時調查後，相信賊人從毗鄰一個地盤棚架潛入屋內犯案，點算後證實失去一批港幣及人民幣，折合約9,000元，以及總值10萬元的首飾。獨立屋登記業主為澳洲政府，於1968年購入，作為駐港總領事的官邸。

現時總領事一職懸空，署理總領事是利偉恩(Ryan Neelam)，他於今年1月履新，就任澳洲駐香港及澳門副總領事，並於一個月後出任署理總領事。

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