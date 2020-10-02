中秋@淺水灣｜昔日賞月熱點不再 市民嘆氣氛較往年遜色

《蘋果》昨晚（1日）到達昔日賞月熱點之一的淺水灣視察。受疫情影響，泳灘已關閉多時，所有出口均被膠板及水馬圍封，並掛有「場地暫時關閉」的橫額。民眾無法內進泳灘，往日一群親朋好友一同慶中秋、點蠟蠟及玩燈籠的場景已不復見，現場非常冷清，附近商場亦未見有任何應節裝飾 。

現場所見，有少量市民在附近餐廳用膳後，到泳灘旁的公園散步，當中不乏外籍人士。另外，只有數名市民自備燈籠、蠟燭及月餅罐等應節用品，到泳灘旁的空地賞月。

在淺水灣海灘旁，廖太與丈夫和一友人在兩棵樹之間掛上的8個傳統的紙燈籠成為亮點。三人行興致勃勃前來淺水灣慶中秋，惜海灘依然因疫情緣故而關閉，惟有在海灘旁的空地賞月。她表示，今年因疫情關係而減少外出，她遂透過YouTube教學首次親手製造奶黃月餅，並攜帶巨峰提子、芋頭和傳統茗茶等共賞明月。

居於港島區的她表示，以往曾數次前來淺水灣過中秋，惟今年的氣氛較往年遜色，「少咗好多細細個嘅跑來跑去」，其丈夫則補充，以往很多外國人會攜寵物外出感受中秋節日氣氛。對於只有海浪聲和海風的中秋夜，廖太並不感可惜，反而因人煙稀少而感到放心。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！