陳同佳開腔｜保安局批涂謹申移交口供論誤導 反駁陸委會否認有聯繫窗口

民主黨立法會議員涂謹申昨日表示，港府可將陳當初回港時向執法部門錄取涉曾在台灣殺人的口供，交給台灣當局以助調查。保安局晚上發新聞稿，批評有關說法不負責任。

保安局指，當局已撤回修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，香港現時沒有法律容許特區處理與台灣當局的法律協助，港府不可能違法向台灣當局提供有關證據，「對於有議員明知香港沒有法律基礎向台方提供證據，但仍發表誤導性言論，令人以為政府可以這樣做，是不負責任」。

●否認與台建立單一聯繫窗口

另外，台灣陸委會過往回應陳同佳案時，多次重申台灣刑事警察局與香港警務處已建立「單一聯繫窗口」，指陳同佳隨時可以透過窗口聯絡。保安局在新聞稿上，強調有關說法只是「台方單方面的描述」。

保安局指，台灣當局向香港警方提供了陳同佳可向台方作出聯絡的資料，香港警方已隨即將之作出轉告。香港警方並沒有與台方共同建立所謂單一聯繫窗口，這更不涉及任何證據協助。

保安局呼籲台灣當局，真心履行最基本的法治，積極方便陳同佳赴台自首或投案。特區政府會在符合法律的情況下，提供協助陳同佳赴台的可行安排。

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